Ein schwerer Verkehrsunfall hat den Verkehr auf der A 94 kurz vor der Überleitung zur Flughafentangente Ost lahmgelegt. Ein Beteiligter erlitt schwere Verletzungen.

Ein schwerer Verkehrsunfall passierte auf der A 94 .

passierte auf der . Der Unfall ereignete sich Kurz vor der Überleitung zur Flughafentagente Ost .

. Ein Sattelzug rammte dabei ein Auto.

Landkreis – Die Autobahnpolizei Hohenbrunn berichtet, dass ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Altötting mit seinem Sattelzug in Richtung Passau unterwegs war. Kurz hinter Parsdorf verlor er aufgrund plötzlicher gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Lkw. Der driftete auf den Pannenstreifen, auf dem ein 79-jähriger Münchner mit seinem Ford stehen geblieben war. Der Sattelzug erfasste den PKW mit voller Wucht und schob ihn etwa 300 Meter vor sich her. Im Anschluss fuhr das Gespann die Böschung hinauf und kippte auf die rechte Seite.

Schwerer Unfall auf der Autobahn: Sattelzug rammt Auto mit voller Wucht und kippt um

Dabei wurde der Altöttinger mit schweren Verletzungen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn befreien. Ein ADAC-Rettungshubschrauber flog ihn in eine Münchner Klinik. Der Ford-Fahrer erlitt wie durch ein Wunder nur leichte Blessuren und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, das Brückenbauwerk wurde leicht beschädigt. Treibstoff sickerte in den Grünstreifen. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden mit knapp 280 000 Euro. Für die Bergung musste die A 94 bis in den Abend in Fahrtrichtung Passau gesperrt werden. Es kam zu beträchtlichen Behinderungen – auch auf den Umleitungen. (ham)

Immer wieder kommt es nahe der Flughafentangente zu Verkehrsunfällen. Kürzlich war unter anderem ein Säugling in einen schweren Unfall verwickelt worden.

Weitere Nachrichten aus Erding und der Region lesen Sie aktuell außerdem immer hier.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.