Neuer Pächter fürs Café im Bauernhausmuseum gesucht

Der Landkreis Erding sucht für die Zeit nach Ostern 2018 einen neuen Pächter für das Café im Bauernhausmuseum an der Taufkirchener Straße.

Erding - Die bisherige Wirtin, die zugleich auch auf dem freitäglichen Bauernmarkt vertreten ist, zieht sich nach sieben Jahren aus persönlichen Gründen zurück. Als Selbstvermarkterin wird sie aber weiter aktiv sein.

Das Café mit einer 22 Quadratmeter großen Küche, zwei 22 und 74 Quadratmeter großen Gasträumen, 75 Quadratmetern Freifläche sowie zwei Toiletten ist wie das Museum von Ostersonntag bis Ende Oktober geöffnet.

Der neue Wirt muss mit einer Unwägbarkeit rechnen: Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Sprecherin des Landratsamts, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass es ein Sonderkündigungsrecht für den Fall gebe, dass das Museum erweitert wird.

Bekanntlich will der Landkreis das älteste Bauernhaus im Kreis Erding in Pesenlern ab- und auf dem Museumsgelände wieder aufzubauen. Das dürfte nicht vor 2019 geschehen. In diesem Zuge soll auch das Entree der Anlage aufgewertet und modernisiert werden – nicht zuletzt um moderne Sanitäranlagen. „Eine eventuelle Erweiterung der Öffnungszeiten und des Angebots im Rahmen einer möglichen Umgestaltung des Museums ist erwünscht“, heißt es in der Ausschreibung.

Der künftige Wirt kann sich auf etwa 2000 Besucher pro Jahr einstellen. Die Gasträume sind möbliert, ebenso ist die Küche ausgestattet. Für alles Weitere muss der neue Betreiber aufkommen. Erwartet wird eine Speisekarte mit bayerischen Gerichten, Kaffee und Kuchen. Die Pacht beträgt 200 Euro im Monat – inklusive Strom, Heizung und Wasser, allerdings ohne Abfallentsorgung.

Interessenten bekommen beim Liegenschaftsmanagement unter Tel. (0 81 22) 58 10 23 detaillierte Auskünfte.