Abholservice für ausgediente Christbäume

Von: Veronika Macht

Seine Tage sind gezählt: der Christbaum. Aber wohin damit? In vielen Gemeinden bieten Ehrenamtliche einen Abholservice - meist gegen eine kleine Spende (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wohin mit dem Christbaum? In vielen Gemeinden sind hier die Jugendfeuerwehren aktiv, aber auch das Jugendrotkreuz und die CSU sind im Einsatz.

Südlicher Landkreis – In etlichen Gemeinden sind auch in diesem Jahr wieder die Jugendfeuerwehren unterwegs, um ausgediente Christbäume einzusammeln. Die Bürger werden jeweils gebeten, die Bäume abzuschmücken. Der Nachwuchs freut sich außerdem über eine kleine Spende für diesen Abholservice.

Die Sammelaktionen der der Jugendfeuerwehren Pastetten, Hörlkofen, Ottenhofen und Finsing finden jeweils am Samstag, 7. Januar, statt. In Pastetten sollen die Bäume bis spätestens 12 Uhr vor der Haustür stehen. Sollte ein Baum vergessen werden, kann man sich unter Tel. (01 62) 6 87 19 67 melden.

In der Gemeinde Wörth sammelt die Jugendfeuerwehr Hörlkofen zwischen 10 und 13 Uhr Bäume ein. Wer im Außenbereich wohnt, wird gebeten, vorher bei Stefan Kühnel, Tel. (01 72) 8 74 20 68, anzurufen. Sollte ein Baum vergessen oder übersehen worden sein, kann man sich bis 14 Uhr ebenfalls bei ihm melden.

Ab 8 Uhr ist auch die Jugendfeuerwehr Ottenhofen unterwegs. Die Bäume sollen an die Straße gestellt werden. Und in den Gemeindeteilen Finsing und Neufinsing wird die Jugendfeuerwehr ebenfalls ab 8 Uhr aktiv – die Bändchen hierfür gibt es in Neufinsing bei der Rathausapotheke und in Finsing beim Getränke Center.

In Moosinning und Eichenried, in Neuching sowie im Stadtgebiet von Erding und in Pretzen ist das Erdinger Jugendrotkreuz am 7. Januar im Einsatz. Anmelden kann man sich dafür bis Freitag, 6. Januar, 12 Uhr, online auf www.jugendrotkreuz-erding.de, unter Tel. (0 81 22) 97 62 31 oder per Fax an (0 81 22) 97 62 14. Der Abholservice kostet fünf Euro.

In Walpertskirchen macht sich die Jugendfeuerwehr gegen eine Spende am Samstag, 14. Januar, ab 9 Uhr auf den Weg. Die Bäume sollen gut sichtbar am Straßenrand liegen. Wurde ein Baum bis 15 Uhr nicht geholt, kann man sich unter Tel. (01 51) 14 31 08 11 melden.

Und in Forstern ist der CSU-Ortsverband ebenfalls am 14. Januar unterwegs. Auch hier sollen die Bäume bis 9 Uhr am Straßenrand liegen. Bei Stichstraßen werden die Bürger gebeten, die Bäume bis zur nächsten Durchfahrtsstraße zu bringen. vam