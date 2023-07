Abifeier am KAG in Erding: Ein verspielter Jahrgang zieht weiter

Ein letztes Mal die große Schulbühne betraten die Abiturienten des Korbinian-Aigner-Gymnasiums bei der Übergabe der Abiturzeugnisse. Für das musikalische Quartett (im Bild) hatte Direktorin Andrea Hafner (3. v. l.) nur lobende Worte parat. Auch sie bekamen – neben dem Zeugnis – die traditionelle Abitur-Tasse überreicht. © Franziska Kugler

136 Abiturienten haben am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding ihre Reifezeugnisse erhalten. Am Abend folgte der Ball im Filmcasino.

Erding – Künftig neue Wege gehen die 136 Abiturienten des Korbinian-Aigner-Gymnasiums. In zwei Gruppen bekamen sie am Vor- und am Nachmittag von Schulleiterin Andrea Hafner ihre Reifezeugnisse überreicht.

Zweimal 1,0, 16 Mal ein Einser-Abitur und 50 Schüler mit der Eins vor dem Komma – das war das Resümee eines für Hafner „ganz besonderen Abschlussjahrgangs“. Schon zu Beginn wurden die vielen Besucher musikalisch zusammengetrommelt, bevor die Schulleiterin alle Anwesenden herzlich begrüßte.

Auch Vize-Landrat Franz Hofstetter richtete „beste Glückwünsche“ an einen sehr sozialkompetenten Jahrgang. „Wir als Landkreis sind stolz.“ Gleichzeitig hatte er noch eine Bitte an die Jugendlichen: Sie mögen sich in die Gesellschaft einbringen.

Eine Parallele zur Landwirtschaft zog indes Markus Herz vom Elternbeirat. „Heute erntet ihr den Erfolg des Abiturs.“ Dabei dankte er auch den Eltern, die „für Nährstoffe gesorgt“, ihre Sprösslinge „gehegt und gepflegt“ und ihnen trotzdem genug „freie Fläche“ gegeben hätten, um sich weiterzuentwickeln. Dabei scherzte er auch darüber wie ein Leben ohne Elternbriefe und Elterntaxis überhaupt gehen solle. Doch „nach der Ernte folgt die nächste Aussaat“, erklärte Herz, der sich sicher ist, „dass die jungen Menschen genug gutes Saatgut geerntet haben, um auch erfolgreich in die Zukunft zu gehen“.

„Lasst es ordentlich krachen, lasst euch feiern und bleibt gesund.“ Diese Worte richtete Ulla Diekmann vom Förderverein an die erfolgreichen Abiturienten. Dabei hob sie besonders sieben Schüler hervor, die in den vergangene Jahren durch ihr soziales Engagement herausgestochen sind. Neben den Schulsanitätern Leon Jakob, Sandra Bader und Laura Herzog stand auch Max Hemmann auf ihrer Liste. Er war Teil des Technikteams. Mit Amy Grindau und Simon Kehr verlassen gleich zwei Schülersprecher das Gymnasium mit dem Abiturzeugnis in der Tasche. Und auch Sovannary Sam war überaus in der Schülermitverantwortung (SMV) engagiert. Zur Belohnung erhielten alle einen Verzehrgutschein vom Förderverein.

Vor der Zeugnisübergabe, für die die Abiturienten in Gruppen zu selbst gewählter Musik die Bühne der Aula betraten, ließ es sich auch Hafner nicht nehmen, in ihrer Abiturrede ihren nun ehemaligen Schülern noch einige Tipps mit auf den nächsten Lebensabschnitt mitzugeben.

„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen: Man weiß nie, was man kriegt“, sagte einst bereits Forrest Gump im gleichnamigen oscarprämierten Film. Hafner hatte dabei „heute besonders gute Pralinen vorbereitet: das Abiturzeugnis“. Sie griff das Motto des Jahrgangs, „Abi Vegas“, auf, „bei dem viele wohl an den Spaß und Nervenkitzel in der gleichnamigen Stadt denken“, und erinnerte dabei auch an die Feier am Kronthaler Weiher nach der Notenbekanntgabe. Aufgrund des vorbildlichen Verhaltens der Feiernden gab es sogar Lob von der Stadt.

Gleichzeitig machte sie die Schüler auf neue technologische Entwicklungen aufmerksam. Auch sie selbst habe mithilfe der künstlichen Intelligenzsoftware ChatGPT nach einer Interpretation des Mottos gesucht und sei dabei sowohl auf eine „metaphorische“ wie auch „ironische Beschreibung“ gestoßen. So könnte das Motto laut ChatGPT auch darauf anspielen, dass die Prüfungen für einige ein „regelrechtes Glückspiel“ gewesen seien. „Das Gefühl habt ihr den Lehrkräften schon ab und zu gegeben“, sagte Hafner schmunzelnd.

Als Anspielung auf den zweiten Teil des Mottos – „um jeden Punkt gepokert“ – stellte sie aber auch klar: „Wir haben uns keine Sorgen um euch machen müssen, ihr habt nur geblufft und dahinter stand eine Strategie.“ Überaus passend war das Motto für den „verspielten Jahrgang“, dessen Abiball nicht wie üblich in Erding stattfinden wird, sondern im Filmcasino in München. „Ihr seid ein Jahrgang, der neue Wege geht, der Mut hat und sich traut, etwas Neues auszuprobieren“, beschrieb die Direktorin ihre Schützlinge. „Trotz aller Innovationen bleibt das Leben unberechenbar.“ So halte auch die Zukunft eine bunte Mischung an Pralinen bereit. „Darin liegen der Reiz und die Herausforderung des Lebens.“