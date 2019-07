Direktorin Helma Wenzel verabschiedet einen „Premium-Jahrgang“ und überreicht 93 Abiturienten das Reifezeugnis.

Erding– Das Anne-Frank-Gymnasium Erding hat Schulgeschichte geschrieben: So gut wie heuer waren die Abiturienten noch nie. Sechs von ihnen schafften die Traumnote 1,0, weitere zwölf schlossen mit einem Schnitt besser als 1,5 ab. Entsprechend gelöst war die Stimmung am Freitagabend bei der festlichen Abschlussfeier in der Stadthalle. Dort sprach Landrat Martin Bayerstorfer von einem „Premium-Jahrgang“.

93 Schüler hatten das Abitur geschafft und einen Gesamtnotenschnitt von 2,07 erzielt. Schulleiterin Helma Wenzl räumte in ihrer Rede vor der Festversammlung aber auch ein, dass es bei etlichen ein „Hoffen und Bangen“ gegeben habe. „Lehrer haben sich die Haare gerauft bei der Korrektur, haben auf ein Wunder gehofft und manchmal vielleicht auch diesem Wunder etwas nachgeholfen.“

Leidenschaftlich appellierte Wenzl an die Absolventen: „Stellt Altes in Frage, glaubt an Neues!“ Sie erinnerte an das „besondere Leitbild“ der Schule und rief dazu auf, sich konsequent gegen Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, rechtsradikale Gesinnungen und Gewalt zu stellen. Damit traf Wenzl auch die Kernaussagen von Landrat Bayerstorfer und Erdings Oberbürgermeister Max Gotz. Beide forderten die jungen Menschen dazu auf, sich in die Gesellschaft einzubringen.

Wenzl konnte anhand konkreter Beispiele deutlich machen, dass die jungen Menschen das bereits tun: Die Liste der ehrenamtlichen Aktivitäten der Schüler am AFG war imposant. Dazu gehörte auch jenes Engagement der Schüler gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, das der Schulleiterin so wichtig war. Dazu kamen vielfältige Einsätze bei Schulveranstaltungen von der Technik über die Organisation bis zur direkten Mitwirkung bei Theater oder Musik.

Gerade bei letzterem wird es einen Umbruch geben. Die Big Band der Schule wird sich neu aufstellen müssen, da etliche Aktive nach dem Abitur nicht mehr mitwirken. Und der Leiter der Band, Musiklehrer Gerhard Völkl, geht zum Schuljahresende in Pension. Bei der Abifeier aber drehten die Musiker noch einmal auf. Aufgedreht haben die Schüler – und das nicht erst in der Abifeier, von der der Landrat meinte, dass man sie durchaus verlängern könnte.

Wunderbar war die Abi-Rede von Maria-Laura Bauer und Randolph Goldmann, in der sie beispielsweise erzählten, wie der Chemiekurs sich in der Faschingszeit einigermaßen verkatert und entsprechend lustlos vor seinem Lehrer versammelt hatte und dieser seinen Unterricht damit begann, dass er zum „Weiterschlafen“ einlud. „Anschließend hielt er noch einen Vortrag darüber, an welchen Orten man Angelegenheiten zu verrichten habe, die mit einem Kater einhergehen. Seine größte Sorge war nämlich, dass der Saal sauber bleibt.“ Nicht zu vergessen die „Nahrungsaufnahme“, die jetzt wohl nicht mehr bei einer nahe gelegenen Schnellrestaurantkette stattfindet.

Die Liste der Begebenheiten aus dem vollen Schülerleben war so lang, dass Bauer und Goldmann sich bemüßigt fühlten zu betonen: „Wir haben natürlich auch viel gelernt. Was sich davon später als nützlich oder nicht erweisen wird, bleibt abzuwarten.“ Liebevoll und witzig zogen die beiden dann noch ihre Lehrer ein wenig durch den Kakao, wie das bei Abifeiern so üblich ist. Und auch sie sprachen das „Hoffen und Bangen“ an – aus Schülersicht. „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwei schöne Jahre hatten, in denen wir den einen oder anderen Lehrer an den Rand der Verzweiflung getrieben haben und selber verzweifelt waren.“ Aber am Ende sei es die Zeit wert gewesen. (Klaus Kuhn)

Die Abiturienten

Alicia Alexy, Elias Altmann, Emily Arndt, Anna Bachmaier, Maria-Laura Bauer, Paula Beck, Maximilian Beckmann, Maximilian Bernhardt, Sarah Bielesch, Bianka Buday, Christoph Dobra, Elias Erhard, Georg Fink, Sophie Fink, Peter von Fraunberg, Raphael Friedl, Annika Gerhardt, Felicia Gerhardt, Randolph Goldmann, Sophia Grebner, Michaela Grimm, Johanna Gruber, Alina Haase, Markus Habeck, Jonas Hack, Raphael von Hagen, Nadja Hainzl, Rebecca Hatzky, Cathrin Hausmann, Lea Heilmaier, Joelle Hubert, Katharina Hupfer, Nils Itjeshorst, Julia John, Lucas John, Luca Kaess, Simone Kaluschke, Manuela Klobensteiner, Florian Kräft, Samuel Kronthaler, Liam Langford, Sebastian Legler, Jil Lehnert, Johannes Lutz, Tim Mach, Sophia Maletz, Sina Miller, Nina Möller, Florian Neumaier, Tobias Neuner, Moritz Neupärtl, Rose Okoroafor, Annika Otto, Ann-Kristin Otto, Katharina Pause, Annalena de Pellegrini, Elisabeth Pichlmair, Lena Pointner, Corbinian Prell, Tobias Rapp, Leah Rauscher, Julia Rebhan, Mark Reichmann, Michael Renner, Shannon Richardson, Philipp Rollwage, Lisa Römer, Lukas Rossi, Johannes Sachteleben, Nathalie Schmidt, Karl Scholz, Katharina Schreder, Caroline Schreiber, Niklas Schu, Elisabeth Seilbeck, Lisa-Marie Siml, Hannes von Sobiesky, Julian Tausch, Nina Theil, Maximilian Tübinger, Maximilian Voichtleitner, Markus Wackerbauer, Lea Walter, Yiva Weiß, Fabian Wensky, Luisa Wensky, Theresa Widl, Florian Wiesemes, Luise Wilknitz, Paul Wilknitz, Jonas Will, Felix Wiczek und Martin Wünsch.