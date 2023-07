Abiturfeier in Erding: Freifahrtschein fürs Leben

Von: Gabi Zierz

Teilen

Stolz und erleichtert nahmen die Abiturienten am Freitagmittag am Anne-Frank-Gymnasium ihre Reifezeugnisse in Empfang. Schulleiterin Regine Hofmann (r.), Margit Pfeiffer-Schneider (l.) und Oberstudienkoordinatorin Elisabeth Ringler (2. v. l.) gratulierten ihnen. Das Porträt von Namensgeberin Anne Frank links an der Wand hat im Jahr 2007 übrigens Harry Seeholzer gemalt. Gestern sprach er als 3. Bürgermeister ein Grußwort. „Sie müssen uns ernähren“ Achtung, Toleranz und Wertschätzung © Günter Herkner

107 Abiturienten erhielten am Anne-Frank-Gymnasium in Erding am Freitag ihre Reifezeugnisse. Es war eine entspannte und kurzweilige Veranstaltung, die die Schulfamilie sichtlich genoss.

Erding – Großer Tag für 107 Abiturienten des Anne-Frank-Gymnasiums (AFG) in Erding: Am Freitag erhielten sie ihre Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. Damit steht ihnen die Welt offen, wie 3. Bürgermeister Harry Seeholzer in seinem kurzen wie humorvollen Grußwort betonte. „Sie können alles erreichen“, sagte er in der Schulaula und rief die jungen Frauen und Männer dazu auf: „Gehen Sie raus in die Welt, aber kommen Sie alle wieder hier nach Erding.“

„Ihr seid eine schwer umkämpfte Gruppierung, die wir in Zukunft brauchen“, sagte Seeholzer mit Blick auf den demografischen Wandel, denn: „Sie müssen uns ernähren.“ Das sorgte für Lacher im Publikum.

Überhaupt war die Stimmung bestens – nicht nur bei den Abiturienten, von denen viele in Tracht gekommen waren, einer sogar im Anzug, mancher hingegen aber auch ganz casual. Die Festkleidung wurde abends angelegt, beim Abiball im Sportpark Schollbach. Dort entstand auch das Gruppenfoto (Bericht folgt).

Schulleiterin Regine Hofmann dankte der gesamten Schulfamilie, vor allem den Lehrkräften, die für die Abiturienten Extrastunden abgehalten, mitgezittert und ihnen Seelentrost gespendet hätten. „Die Leistungen, die erzielt wurden, sprechen für sich“, freute sich Hofmann. 43 der 107 Abiturienten haben einen Notenschnitt von 1,9 und besser erreicht, vier von ihnen gar eine 1,0. Aber nicht nur diese Höchstleistungen zählten. Viele hätten als Schüler- oder Jahrgangssprecher, Lerncoaches, Technikexperten oder Schulsanitäter Verantwortung übernommen, sich in Musik-, Sport- und Theatergruppen eingebracht. Hinzu kämen die vielen Einzelengagements in und außerhalb der Schule. Genau auf dieses soziale und persönliche Engagement „ist unsere Gesellschaft angewiesen, auf Leidenschaft und Menschlichkeit“, so Hofmann.

In ihrer bemerkenswerten Rede flocht sie Lieder der Abiturienten mit ein, in denen sie ihre Ideen, aber auch Ängste in tollen Texten formuliert hatten. „Es ist mal wieder so weit“ beschrieb die Gedankenwelt vor einem kleinen unangekündigten Leistungsnachweis. Den hätten die Abiturienten erst mal hinter sich. Aber statt in die Pause, gehe es jetzt ab ins Leben. Das sei vielleicht nicht einfach, aber spannend.

Mit dem Abiturzeugnis werde ihnen der Freifahrtschein überreicht, jetzt sei Zeit fürs Leben. Dieses Gefühl, das Leben selbst gestalten zu können, drückte auch der Song „The Best Day Of Our Lives“ aus.

Allerdings könne diese Freiheit auch Angst machen, so Hofmann. Studium, Lehre oder ein Jahr Auszeit – wie geht’s weiter? Der Begriff Zukunft bekomme plötzlich eine neue Dimension – wie auch die Verantwortung für sich selbst. „Das eröffnet Perspektiven, Chancen, Möglichkeiten, Freiheiten, aber auch Pflichten.“ Diese Unsicherheit drückte das Lied „Mikado“ aus: Jetzt müsse jeder sein ganz persönliches Mikado-Stäbchen finden. Denn früher sei es nicht besser gewesen, nur anders.

„Trauen Sie sich, jetzt einen Schritt weiterzugehen. Trauen Sie sich, Ihre Träume kennen zu lernen und zu verwirklichen“, ermutigte Hofmann die Abiturienten. Das erfordere Mut hinzuschauen, Ehrlichkeit, das Bild von sich in Frage zu stellen, und Offenheit, Dinge bei sich zu ändern. Auf diesem Weg sei man nicht allein, sondern werde von Menschen begleitet. „In der Verbundenheit mit anderen Menschen lernen wir gegenseitige Achtung, Toleranz und Wertschätzung.“ Und gemeinsam könne man aktiv sowie verantwortungsvoll mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen. „Fangen wir am besten gleich damit an“, so Hofmanns Aufforderung.

Gemeinsam mit Oberstufenkoordinatorin und „Schulmama“ Elisabeth Ringler sowie Margit Pfeiffer-Schneider übergab sie anschließend die Zeugnisse samt Schultassen sowie Rosen und Geschenke für die Besten und besonders Engagierten. Vier musikalische Einlagen umrahmten die ungezwungene Abiturfeier.