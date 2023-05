ABS 38: Transparenz bleibt beim Bahnausbau die große Frage

Von: Timo Aichele

Die Bahn verspricht besonderes Design für die Schallschutzwände an der Ausbaubaustrecke ABS38. Hier ein Beispiel aus Forchheim. © Bahn

Der Schallschutz ist ein zentrales Thema beim Bahnausbau. Bürger und Bürgermeister wollen von der DB Netze AG genau wissen, wo die Lärmschutzwände stehen, wie hoch sie sind und wie sie aussehen. Beim Dialogforum wurde darüber gesprochen.

Erding – Der Lärmschutz brennt den Anwohnern beim Bahnausbauprojekt ABS 38 auf den Nägeln. Mit dem zweigleisigen Ausbau und der Elektrifizierung Richtung Mühldorf gibt es an der Strecke zwar erstmals Schallschutzwände. Aber wer Schallschutz bekommt, wie die Wände aussehen und wie hoch sie sind, dahinter sehen die Bürger noch viele Fragezeichen. „Wir haben noch relativ wenige Informationen zum Schallschutz“, kritisiert etwa Thomas Gneißl, Bürgermeister von Wörth. Die DB Netze AG habe dazu eine Infoveranstaltung versprochen. „Da soll sich die Bahn schon selbst hinstellen und das den Menschen erklären.“

Mit dem Versprechen von guter Kommunikation hat Alexander Pawlik 2022 seinen Job als Gesamtprojektleiter der ABS 38 angetreten. Als wichtiges Instrument sieht er dafür auch die Dialogforen mit Kommunalvertretern. Am Dienstag hat sich wieder eine solche Runde im ABS 38-Infocenter in Mühldorf getroffen. Alle Gemeinden des Planungsabschnitts 1 zwischen Markt Schwaben und Ampfing waren eingeladen.

„Das war ein sehr guter Austausch“, findet Pawlik. Dem will Gneißl nicht widersprechen, seine Gemeinde war in Mühldorf durch Ulla Dieckmann vertreten. Mit der Transparenz ist es nach seiner Ansicht dennoch nicht weit her. Es sei einfach enttäuschend, dass man erst durch einen Blogger erfahren müsse, dass der Bahnhof Hörlkofen nach dem Ausbau nur noch von der S-Bahn im 40-Minuten-Takt bedient wird. „Da hätte ich mir von der ABS 38 eine klare Kommunikation erwartet“, so Gneißl. Ihm sei durchaus bewusst, dass die Bahn hier nur den Auftrag von Bund und Freistaat umsetzt, sagt der Bürgermeister. „Jetzt erwarten wir uns von der laufenden Petition Rückenwind.“

Alexander Pawlik ist seit April 2022 ABS 38- Gesamtprojektleiter. © Aichele

Entsprechend war das Dialogforum auch der falsche Ort, um über dieses Ärgernis zu diskutieren. Schallschutzwände standen allerdings auf der Tagesordnung. Um hier optisch das Beste für die Region herauszuholen, will die DB Netze AG einen Architekturgestalter engagieren. Die Strecke soll quasi ihr eigenes Design bekommen.

Grundsätzlich gebe es zwei unterschiedliche Bauweisen für Lärmschutzwände, erläutert Pawlik: Aluminium und Holzfaserbeton. Ob ein Bereich mit einer Wand geschützt wird, ist eine Frage der gesetzlichen Grenzwerte. Auch Höhe und Positionierung sind durch technische Gutachten und rechtliche Vorschriften vorgegeben. Transparente Elemente könne man nur beschränkt einsetzen, diese sind nicht besonders lärmmindernd.

Aber bei Farbe und Struktur könne man durchaus variieren, sagt Pawlik. Hier werde die Bahn auch mit den Kommunen im Dialog bleiben und am Ende den Gemeinde- und Stadträten Varianten zur Entscheidung vorlegen. Bis dahin finanziert auch die Bahn. „Wer darüber hinaus etwas haben will, der muss den Aufwand tragen.“

Der beauftragte Architekturgestalter solle am Ende ein Farb- und Designkonzept vorlegen, berichtet Pawlik: „Wenn man mit dem Zug in diese Region fährt, wird man das an den Lärmschutzwänden erkennen.“ An zentralen Stellen könne man auch Piktogramme mit Wappen oder Stadtsilhouetten anbringen.

Der Rahmen für die ABS 38 ist unverändert. Der Ausbau auf 164 Kilometern Länge soll nach der gültigen Kostenschätzung von 2012 gut 1,6 Milliarden Euro kosten. Zum Zeitplan sagt Pawlik im Pressegespräch: „Wir wollen 2027 anfangen zu bauen.“

Dabei geht die DB Netze AG abschnittsweise vor. So wurde 2022 für den Abschnitt 1.4 westlich von Dorfen das Verfahren eingeleitet. Heuer folgt der Schritt für den Abschnitt 1.2 Ottenhofen–Pastetten–Wörth, 2.1 bei Ampfing und 4 Tüßling–Burghausen. Ein Klotz am Bein ist weiter das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MGVG). Dieses Bundesrecht sollte Projekte beschleunigen, hat aber die ABS 38 ausgebremst (wir berichteten). Nun spekulieren die Planer auf eine Ausstiegsklausel.