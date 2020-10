Eine Schulleiterin zwischen Feuer und Corona

Nun konnte Helma Wenzl endlich auch offiziell als Leiterin des Anne-Frank-Gymnasiums Erding verabschiedet. Es waren zwölf bewegte Jahre.

Erding – Als Helma Wenzl 2008 Direktorin des Anne-Frank-Gymnasiums wurde, vergingen nur ein paar Monate, und im Chemietrakt wütete ein zerstörerisches Feuer. Wenige Monate bevor sie das AFG in Richtung Ruhestand verließ, brach Corona auch über ihre Schule herein und bescherte dieser einen wochenlangen Lockdown. Nachdem die Oberstudiendirektorin weder für das eine noch für das andere irgendetwas kann, stand mit dreimonatiger Verspätung am Freitag ihrer feierlichen Verabschiedung nichts im Wege – nach 37 Jahren im Schulbetrieb.

Alle Redner betonten, dass Wenzl das AFG in ihren zwölf Jahren an der Spitze des Direktorats „nachhaltig weiterentwickelt habe“, wie es Richard Rühl, Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Oberbayern-Ost, formulierte.

Allseits gelobt wurde auch, wie sie Erinnerung an die Namensgeberin Anne Frank wach gehalten und Projekte gegen Rassismus, Ausgrenzung und Antisemitismus gefördert habe. Das AFG war eine von drei Schulen, die bei der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit Yad Vashem im Landtag mit dabei waren. 2015 besuchte eine Delegation des Gymnasiums die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem.

Rühl ging auf den Werdegang Wenzls ein. 1977 kam sie auf die Schule, die sie 31 Jahre später leiten sollte. An der Universität München studierte sie Englisch und Französisch auf Lehramt, erhielt ein Stipendium der Bayerischen Begabtenförderung und absolvierte 1983 ihr Referendariat am Max-Planck-Gymnasium in München. Weitere Stationen waren das Gymnasium Grafing und das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung in München. 2002 wurde Wenzl stellvertretende Direktorin des Gymnasiums Dorfen. „Was sie in ihre Hände nimmt, gelingt ihr“, zitierte Rühl aus einer Beurteilung.

In Vertretung des Landrats würdigte Ludwig Kirmair, Wenzl sei es wichtig gewesen, die Schule als „einen Ort des Wohlfühlens“ zu gestalten. „Sie lassen eine zusammengewachsene Schulfamilie zurück. Viele Weichen wurden richtig gestellt.“

Elternbeiratsvorsitzender Michael Lex würdigte, „dass wir nicht immer einer Meinung waren, aber gemeinsam viel Gutes für die Schule erreicht haben“.

Wenzl selbst, die auf den letzten Metern ihrer Amtszeit die nächste Erweiterung des AFG angestoßen hat, versicherte: „Es waren zwölf erfüllende Jahre in einer bildungspolitisch bewegten Zeit.“ Damit spielte sie auf das G 8 und nun die Rückkehr zum G 9 an. ham