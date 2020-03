Abschiedstrunk im Gasthof zur Post

Starkes Bier, starke Gefühle: Zum letzten Mal war die Wirtsfamilie Rötzer im Gasthof zur Post Gastgeber des St.-Prosper-Starkbieranstichs. Nach 35 Jahren im einstigen Stammhaus der Stiftungsbrauerei ziehen sich die Rötzers ins Private zurück.

Erding – Umso herzlicher waren die Worte beim Starkbierfest am Freitag. Matthias Vögele, Geschäftsführer der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung, Josef Westermeier, Geschäftsführer des Erdinger Weißbräu sowie Andreas Brenninger von der Stiftungsbrauerei lobten die Rötzers als zuverlässige Wirtsleut’, mit denen man über all die Jahre gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Dass Gisela und Bernhard Rötzer nun den Dienst quittieren, hätten sie sich verdient, bedauerlich sei es trotzdem, so der Tenor der Reden.

Drei Schläge brauchte OB Max Gotz, um das erste Fass anzustechen. Brenninger war felsenfest davon überzeugt: „Das ist der beste Prosper, den wir je hatten.“ Das erklärt er freilich jedes Jahr. Der Prosper weist 8,3 Prozent Alkohol und 18,8 Prozent Stammwürze aus. Zur Starkbierpremiere spielte in gewohnter Weise die Band Ledawix auf.

Ende März wird die Post für Sanierungsarbeiten vor allem in der Küche einige Monate geschlossen. Vögele berichtete, man verhandle bereits mit Wirten. Für ihn steht fest: Es muss wieder bayerisch-deutsche Küche sein. ham