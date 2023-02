„Tut was und gestaltet die Welt von morgen“

Von: Bernd Heinzinger

Teilen

Sie freuten sich über den Staatspreis (ohne Geld) nach ihrem erfolgreichen Abschluss an der Berufsschule Erding. © Bernd Heinzinger

An der Berufsschule Erding wurden 185 Absolventen verabschiedet. Viele von ihnen dürfen sich über Preise für ihre Leistungen freuen.

Erding – Die Digitalisierung hält auch Einzug in der Erdinger Berufsschule. Nach seiner Rede bei der Abschlussfeier für die besten Winterabsolventen aus 16 Berufen gab Schulleiter Dieter Link zu: „Die Worte, die ich eben verlesen habe, stammen nicht von mir.“ Erstellt wurden diese vom Programm „ChatGPT“, einer Künstlichen Intelligenz.

Das tat der Freude bei den erfolgreichen Schülerinnen und Schülern keinen Abbruch – insgesamt 185 schafften im Winter ihren Abschluss, traditionell sind es zu dieser Jahreszeit deutlich weniger als im Sommer. 33 junge Damen und Herren erreichten mindestens die Note 1,5, überzeugten zudem mit vorbildlichem Verhalten und hatten keine unentschuldigten Fehltage in ihrer Akte. Damit qualifizierten sie sich für die Preisverleihung an diesem Nachmittag.

Der Jahrgang habe viele Schwierigkeiten überwinden müssen, meinte Link: „Er bekam das volle Corona-Schulpaket ab.“ Trotzdem hätten sie den besonderen Meilenstein im Leben erreicht: „Ich bin wirklich stolz auf jeden Einzelnen von euch.“

Durchschlagskraft und Entschlossenheit hätten zu diesem Erfolg geführt, und Link appellierte an seine künftig ehemaligen Schützlinge: „Baut eure Fähigkeiten, die ihr während eurer Zeit hier erworben habt, weiter aus. Sie sind das Fundament für eure Karrieren.“ Ihre Leistungen könnten auch andere inspirieren und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben: „Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht“, dieses Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach passt laut Link bestens für die Absolventen.

Mit dem Ehrenpreis der Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung wurden (ab 2. v. l.) Markus Lewis, Dustin Orzel, Jennifer Egger und Ayse Sahin ausgezeichnet. Die Preise übergab traditionell Erdings Oberbürgermeister Max Gotz. © Bernd Heinzinger

Dass die Digitalisierung immer wichtiger werde, das betonte der Schulleiter bereits: „Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz wird schnell voranschreiten, in alle Lebensbereiche vordringen und sie verändern.“ Die Absolventen müssten entscheiden, ob sie Betroffene oder Gestalter der neuen Technologien seien. Auf alle Fälle entlasse er sie als mündige und verantwortungsvolle Menschen: „In diesem Sinne: Tut was, beteiligt euch, bringt euch ein und gestaltet mit uns die Welt von morgen.“

Der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter überreichte anschließend die Staatspreise – mit und ohne Geldpreis. Die kleine finanzielle Unterstützung gab es nur für die Schüler, die Fächer wie Deutsch oder Religion nicht abwählten. Hofstetter hat einst selbst an der Berufsschule Erding gelernt, die zu den allerersten Einrichtungen in der Stadt gehöre: „Mein Gesellenbrief hängt heute noch an der Wand, und ich blicke stolz darauf.“ An die jungen Frauen und Männer appellierte er, künftig Verantwortung auch im gesellschaftlichen Leben zu übernehmen, vielleicht sogar in der Politik.

Den Staatspreis mit Geld bekamen aus den Händen von Vize-Landrat Franz Hofstetter (hinten, l.) und Schulleiter Dieter Link (hinten, r.): Jakob Karl, Martin Wimmer, Julius Herbes, Thomas Kotulla, Kilian Unterreitmeier (vorne, v. l.), Selina Heide, Viva Erle, Amalia Schwarzenböck, Ann-Kathrin Blume und Emily Pajnkiher (hinten, v. l.). © Bernd Heinzinger

Erdings Oberbürgermeister Max Gotz übergab die Ehrenpreise der Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung und sagte mit Blick auf die jungen Leute: „Natürlich brauchen wir die Digitalisierung. Aber der Mensch dahinter entscheidet mit seiner Kreativität und seinem Forschergeist.“ Angesichts der vielen neuen Fachkräfte sei ihm nicht bange, auch wenn es künftig sogar für die „gesegnete Stadt Erding“ vielerlei Bedrohungen abzuwenden gelte.

Durch die launige Veranstaltung führten der stellvertretende Schulleiter Günther Niedermaier und Schulsprecherin Leonie Giehrl, für die musikalische Umrahmung sorgten Peter Heger und Edwin Karbaumer.

Die Geehrten

Staatspreis mit Geld: Kilian Unterreitmeier, Julius Herbes, Amalia Schwarzenböck, Thomas Kotulla, Ann-Kathrin Blum, Emily Pajnkiher, Martin Wimmer, Jakob Karl, Selina Heide, Viva Erle.

Staatspreis ohne Geld: Jakob Stork, Hans-Christian Wild, Ramona Aigner, Ayse Sahin, Katrin Wagner, Kristina Wagner, Leah Himmel, Manon Normand, Dustin Orzel, Juliano Kaplan, Holger Klinger, Dan-Joel Landahl, Lars Lütjohann, Tom Niemeyer, Iryna Symonchuk, Lena Demmler, Maximilian Gleixner, Merlin Herbon, Veronika Bartl, Jennifer Egger, Denise Lafeber, Laura Pöschko.

Ehrenpreise Franz-Eisenreich-Schulfondstiftung: Ayse Sahin, Dustin Orzel, Jennifer Egger, Markus Lewis.

Die Berufe

185 Schüler aus 16 Berufen schlossen im Winter ihre Ausbildung an der Berufsschule Erding ab: 29 Bankkaufleute, 16 Kaufleute für Büromanagement, 13 Einzelhandelskaufleute, 4 Verkäufer, 9 Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement, 24 Medizinische Fachangestellte, 19 Zahnmedizinische Fachangestellte, 1 Friseur, 14 Fluggerätemechaniker, 21 Kfz-Mechaniker, 17 Köche, 10 Hotelfachleute, 3 Hotelfachleute mit Zusatzqualifikation Europäisches Hotelmanagement, 1 Fachkraft im Gastgewerbe, 3 Maurer, 1 Tischler.