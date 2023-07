Mittelschule Erding: „Wir brauchen euch“

Von: Veronika Vogel

Teilen

Die zwei Besten der Mittelschule Erding am Lodererplatz absolvierten ihren Schulabschluss mit der Traumnote 1,4: Die 15-jährige Franziska Uschold aus Moosinning in der Klasse 9P (2. v. l.), hier mit ihrer Klassenlehrerin Andrea Leipold (l.) und die 16-jährige Bianca Karl aus Erding in der Klasse 10bM (3. v. l.), hier mit ihrer Klassenlehrerin Alexandra Appel (r.). © Vroni Vogel

„Wege entstehen, indem wir sie gehen“, zitierte der Schulleiter der Mittelschule Erding am Lodererplatz, Stephan Treffler, in der festlichen Entlassfeier in der Stadthalle den Philosophen Friedrich Nietzsche. Drei neunte und zwei zehnte Klassen wurden mit herzlichen Worten verabschiedet.

Erding - Der Schulleiter wünschte den Jugendlichen immer auch ein „Quäntchen Glück“ auf ihren weiteren Lebenswegen. Seinen Dank richtete Treffler an die gesamte Schulgemeinschaft, die Eltern und externe Kräfte für die Unterstützung und engagierte Arbeit. Ob Schüleraustausch, Eröffnung der Schulbibliothek, das Angebot Brücken bauen an der VHS, der Dreh eines Imagefilmes, der Sponsorenlauf und das Schulfest für den Förderverein – zahlreiche Projekte seien gemeinsam auf den Weg gebracht worden. Viele Absolventen hätten ausgezeichnet gearbeitet und tolle Ergebnisse eingefahren.



Manche hätten darüber hinaus noch dazu beigetragen, „dass der Lodererplatz ein angenehmerer Lebensraum wurde“. Treffler nannte hier die Schülermitverantwortung, die Klassensprecher sowie das Team der Schülerzeitung. Auch in der neuen Schulbibliothek engagierten sich junge Leute und hülfen beim Schulfest mit.



Bei all dem Lob gab es aber auch tadelnde Worte für einige wenige, „die Sand ins Getriebe gebracht, die unsere Regeln nicht beachtet haben“. Einige hätten manchmal „das Lernen für alle anderen schwer gemacht“. Treffler vermisste hier Respekt vor den Lehrkräften, aber auch den Mitschülern gegenüber.



Insgesamt zog er aber eine positive Bilanz. „Ganz viele haben uns viel Freude bereitet und alle, die heute ihr Abschlusszeugnis erhalten, haben natürlich ihren Erfolg eingefahren“, gratulierte Treffler den Abschlussklassen.



Erdings Oberbürgermeister Max Gotz wünschte den jungen Leuten, eine gute Wahl für die Zukunft getroffen zu haben, gute Erfahrungen aus der Schule mitzunehmen und forderte sie dazu auf, sich in die Gesellschaft einzubringen: „Wir brauchen euch.“



Mut und Lachen, unvergessliche Momente, eigene Träume verfolgen – das waren weitere gute Wünsche, die den Jugendlichen in verschiedenen Redebeiträgen mit auf den Weg gegeben wurden. Ein Schüler meinte in seiner kurzen Rede, „dass das Leben manchmal wie eine Matheaufgabe ist: Man muss etwas rumprobieren, bis man zur richtigen Lösung kommt“.



Alle Klassenlehrer unterstrichen, wie stolz sie auf ihre Abschlussklassen seien. Zwei Schülerinnen glückte jeweils der ausgezeichnete Notendurchschnitt von 1,4 – der 15-jährigen Moosinningerin Franziska Uschold aus der Klasse 9P und der 16-jährigen Erdingerin Bianca Karl aus der Klasse 10 bM. Beide haben bereits ein klares Berufsziel. „Ich will in die Altenpflege. Das ist mein Traumberuf“, erzählt Uschold. Einen Ausbildungsvertrag beim Fischer’s Seniorenzentrum habe sie bereits in der Tasche. Die Schülerin hat dort bereits ein Praktikum absolviert.



Bianca Karl hat sich für eine Ausbildung zur Steuersekretärin am Finanzamt Erding entschieden. Sie hat noch weitere Talente: Die Abschlussfeier in der Stadthalle bereicherte die Zehntklässlerin mit ihrem Klavierspiel und bekam dafür viel Applaus.

vev