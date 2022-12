Betreiber von Biogasanlagen wollen nicht nur wegen steigender Kosten Gewinne behalten

Von: Lea Warmedinger

Teilen

Energie-Dome: 20 bis 30 Biogasanlagen gibt es im Landkreis, hier die bei Itzling mit Blick auf Erding. © Bauersachs

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek trifft sich mit Betreibern von Biogasanlagen in der Region. Im Gespräch wird der Gesetzentwurf einer Abschöpfung diskutiert.

Erding/Schwindegg – Die Stimmung bei den Biogasbetreibern der Region ist aufgeheizt. Um die Strompreisbremse finanzieren zu können, will der Staat Übergewinne von Stromanbietern abschöpfen. Weil aber auch die Produktionskosten gestiegen sind, sorgt der Gesetzentwurf für Unmut bei den Betreibern der rund 30 Biogasanlagen im Landkreis.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek kam auf Einladung der Regionalgruppe Oberbayern des Fachverbands Biogas e. V. nach Schwindegg. um mit den Betreibern zu diskutieren. An der Biogasanlage Hölzl in Niederloh (Schwindegg/Kreis Mühldorf) äußerten sie scharfe Kritik. An dem Treffen nahmen auch der Geschäftsführer des Fachverbands Biogas, Stefan Rauh, Mathias Lohmayer, Sprecher der Regionalgruppe Oberbayern, und dessen Stellvertreterin Viktoria Neheider teil. Ebenfalls vor Ort war die Mühldorfer Grünen-Landtagskandidatin Bianca Hegmann.

Klaus Hölzl, der seit zwei Jahren die Betriebsleitung in Niederloh inne hat, führte die Teilnehmer über die Anlage. Die Flexleistung – Biogasanlagen können durch rasches Hochfahren kurzfristige Spitzen abdecken – liegt bei 1,7 Megawatt. Die Hölzls betreiben ein Fernwärmenetz mit rund 40 Haushalten. „Wir sparen also im Jahr um die 90.000 Liter Heizöl.“ Hölzl erklärte, dass der Familienbetrieb 2016 über eine Million Euro investiert habe. „Wenn das Gesetz so kommt, werden wir nicht mehr flexibel fahren. Die Haltungskosten der Maschinen wären so hoch, dass sich das nicht mehr rentiert“, erklärte er.

„Ich habe verstanden, dass eine Abschöpfung von Gewinnen für Sie ein No-Go ist“ erklärte Janecek. „Wegen der Preiserhöhungen in ihrer Branche haben wir diskutiert, einen Zuschlag zu gewähren. Ich kann keine umfassenden Veränderungen versprechen, aber möglich sind sie.“

„Jeder im Biogasbereich war glücklich. Man hat gewusst, dass man gebraucht wird, und das macht, was die Politik wollte“, berichtete Rauh. „Jetzt fahren wir an die Wand. Die Politik sagt, man dürfe nichts behalten. Was man macht, ist nichts wert“, schilderte er die Stimmung unter den Betreibern. „Kann man der Politik überhaupt noch vertrauen? Das Signal, das nächste Woche gesetzt wird, ist extrem wichtig für uns“, so Rauh.

Die Abschöpfung des Übergewinns sei ursprünglich bereits für vergangenen Sommer geplant gewesen, im aktuellen Gesetzentwurf für Dezember. Also gebe es keine weitreichende Rückschöpfung. „Gott sei Dank haben Sie die Rückwirkung aufgelöst“, zeigte sich Josef Götz, an die Grünen gewandt, erleichtert. Das Präsidiumsmitglied des Fachverbands Biogas hielte eine Abschöpfung für „katastrophal“.

„Das, was abgeschöpft wird, ist kein Übergewinn, sondern der Umsatz der Energieerzeuger“, erklärte Martin Bruckmeier von der Firma OH Umwelttechnik. „Da die Kosten derart in die Höhe gegangen sind, sind wir darauf angewiesen.“

„Es geht einfach nicht, dass Gewinne sozialisiert werden und die Kosten beim Betreiber bleiben“, warf Johannes Mundigl ein. „Es werden völlig falsche Anreize geschaffen. Mit dieser Politik traut sich keiner mehr, zu investieren.“ Dem stimmte Bruckmeier zu: „In den vergangenen Wochen sind in der Firma alle geplanten Investitionen storniert worden.“ Projekte, die kurz vor Abschluss gewesen seien, seien aufgrund der Unsicherheit an der Kreditvergabe gescheitert.

Josef Knoll von Energie Plus Agrar sprach sich ebenfalls klar gegen die Abschöpfung aus. „Wir sollen die Atomkraftwerke ersetzen und schaffen Arbeitsplätze. Zudem bleibt die Wertschöpfung vor Ort.“

„Sie brauchen eine verlässliche Perspektive, dass sie weiter investieren können,“ wandte sich Janecek an die Betreiber. „Wir dürfen nicht den Fehler machen, sie abzuwürgen.“ Das nehme er mit nach Berlin.

Die Gewinnabschöpfung diskutierte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek (l.) unter anderem mit dem Geschäftsführer des Fachverbands Biogas, Stefan Rauh (3. v. l.), sowie Betreibern von Biogasanlagen in der Region. © Lea Warmedinger