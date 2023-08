Abzocke am Telefon: Prävention wirkt – Fallzahl geht zurück

Von: Hans Moritz

Gefahr aus dem Hörer: Telefonbetrüger haben es vor allem auf ältere Menschen abgesehen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand

Die intensive Präventionsarbeit der Polizei zeigt Wirkung: Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord gibt es deutlich weniger vollendete Taten als im Vorjahr.

Erding/Ingolstadt – Es sind oft dramatische Fälle, wenn überwiegend ältere Menschen auf Enkeltrickbetrüger, falsche Polizeibeamte oder Schockanrufer hereinfallen. Oftmals werden dabei hohe Geldbeträge ergaunert. Nun zeichnet sich ab, dass die intensive Präventionsarbeit der Polizei Wirkung zeigt. Denn: Es gibt deutlich weniger vollendete Taten als im Jahr davor. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit.

„2022 wurden mit den Phänomenen falsche Polizeibeamte und Enkeltrick beziehungsweise Schockanruf bei 138 vollendeten Taten mehr als drei Millionen Euro von den Tätern erbeutet“, bilanziert ein Sprecher des Präsidiums.

Im Zeitraum von 1. Januar bis 31. Juli habe die Anzahl der vollendeten Taten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 60 Prozent reduziert werden können. „Der Rückgang zeigt auch, dass die Mehrzahl der Bürger bei Anrufen vermeintlicher Verwandter oder falscher Polizeibeamter mittlerweile beherrscht reagiert und sich zunächst bei vertrauten Personen über die Glaubwürdigkeit des Anrufs rückversichern“, so der Sprecher weiter.

Die Polizei will in ihrem Bemühen, die Bevölkerung zu sensibilisieren, nicht nachlassen. „Die wichtigste Botschaft lautet bei allen Betrugsmaschen übers Telefon: Egal, was die Person am Telefon zu Ihnen sagt – legen Sie auf und rufen Sie immer eine Person ihres Vertrauens oder unter 110 Ihre Polizei an“, so der Sprecher.

Weitere Infos unter www.polizei-beratung.de.