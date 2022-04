Adlige Landwirte

Von: Gerda Gebel

Die Dall‘Armi-Straße führt von der Münchner Straße Richtung Stadtpark. © Peter Gebel

Erding - Wenig bekannt sind manche Persönlichkeiten, obwohl nach ihnen in Erding Straßen benannt sind. Von der Münchner Straße in Richtung Stadtpark und Heiliggeist-Stift führt beispielsweise die Dall’Armi-Straße. Doch wer steckt hinter dem ungewöhnlichen Namen? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Bei der Recherche nach dem Namen Dall’Armi stößt man schnell auf Andreas Michael Dall’Armi (geb. 1765 in Trient), den bekanntesten Vorfahren der Erdinger Dall’Armis. Der Kaufmann und Bankier war Major der Kavallerie bei der königlich-bayerischen Nationalgarde und heiratete in München eine millionenschwere Erbin aus der Bankiersfamilie Nockher. Dall’Armi wurde in den erblichen Adelsstand erhoben und durfte sich dadurch „Ritter und Edler von Dall’Armi“ nennen. Mit der Idee, zur Hochzeit von Kronprinz Ludwig im Oktober 1810 ein großes Pferderennen zu veranstalten, schuf er den Grundstein für das spätere Oktoberfest.

Wesentlich schwieriger ist es, Informationen über die Erdinger Nachkommen der Dall’Armis zu finden, wäre da nicht ein weitschichtiger Verwandter der Dall’Armis namens Hermann Kraus, Seniorchef des gleichnamigen Modehauses. Der historisch interessierte Geschäftsmann hat die Ergebnisse seiner Ahnenforschung akribisch festgehalten in seinem Buch „Ein Haus erzählt seine Geschichte“.

Die Familie Dall’Armi verfügte über umfangreiche landwirtschaftliche Flächen in Erding, die sich von der Münchner Straße bis über die heutige Siglfinger und Dachauer Straße erstreckten. Bis heute erhalten ist das ehemalige Wohnhaus der Dall’Armis an der Münchner Straße, wo sich auch die alte Hofstelle befand. Diese war früher im Besitz eines gewissen Georg Käser, der wiederum der Onkel von Hermann Kraus’ Urgroßmutter Katharina Kammerer war. Käsers Tochter Walburga heiratete 1850 einen gewissen Franz Xaver von Dall’Armi, wodurch das Anwesen auch den Namen Dall’Armi erhielt.

Als während des Zweiten Weltkriegs keine männlichen Familienmitglieder mehr verfügbar waren, konnte auch die Landwirtschaft nicht mehr bewirtschaftet werden. Nach Kriegsende betrieb Käte von Dall’Armi in ihrem Wohnhaus sogar ein Mädchenpensionat für Schülerinnen von der Frauenfachschule in Heilig Blut, um sich finanziell über Wasser zu halten.

Schrittweise bauten dann Mutter Käte und Sohn Richard, der aus dem Krieg zurückgekehrt war, die Landwirtschaft wieder auf. Die Hofstelle wurde dann in den Jahren 1957/58 etwas außerhalb von Klettham an der Dachauer Straße neu erbaut.

Das Ehepaar Richard und Barbara Dall‘Armi. Sie sind auf dem Friedhof in Altenerding beerdigt. © Privat

So mancher Erdinger wird sich vielleicht noch ans tägliche Milchholen auf dem Dall’Armi-Hof erinnern. Der Hoferbe, Richard Ritter und Edler von Dall’Armi, heiratete 1950 seine Frau Barbara, die aus der Nähe von Lenggries stammte, und bekam mit ihr die Kinder Katharina, Edith und Hermann. Ihren Ruhestand verbrachten Richard und Barbara zwar in Bad Tölz, ihre letzte Ruhe fanden sie jedoch im Pfarrfriedhof in Altenerding.

An der Münchner Straße erstreckte sich das Dall’Armi-Gelände bis zur heutigen Shell-Tankstelle an der Ecke Almfeldstraße. Hier bewirtschaftete die Familie auch einen großen Gemüsegarten. „Die Erzeugnisse wurden dann auf dem Erdinger Wochenmarkt verkauft“, wie Hermann Kraus von der ehemaligen Nachbarin Irma Vogt erfuhr. Einen Teil des alten Anwesens verkaufte die Familie an den „Kracherl Maier“ von Klettham, einen Limonadenhersteller. Heute steht auf dem Betriebsgelände das Hotel Henry. Die Stallungen der Dall’Armis erwarb Naturstein-Experte Günter Zielinski.

Ganze Straßenzüge in Erding stehen heute auf ehemaligem Dall’Armi-Grund wie zum Beispiel die Vinzenz-Siedlung an der Siglfinger Straße. Die neue Hofstelle an der Dachauer Straße wurde 1983 von Sohn Hermann übernommen, der den Betrieb bis 1989 führte. In den 90er-Jahren wurde das Gelände an die Stadi-Bau verkauft, die dort eine Wohnbebauung für Staatsbedienstete errichtete.

Hermann von Dall’Armi lebt heute in der Nähe von Barcelona, auch seine Schwestern sind seit längerem aus Erding weggezogen. Obwohl der Ursprung der verwandtschaftlichen Beziehung schon weit zurück liegt, pflegt Hermann Kraus immer noch regen Kontakt zu Hermann von Dall’Armi, wenn der 65-jährige einen Abstecher in seine alte Heimatstadt macht.

Das Wohnhaus der Familie an der Münchner Straße im Jahr 1860. © Archiv Thomas Schöberl