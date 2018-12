Advent mit dem Singkreis Erdinger Moos

Heuer sind es gleich drei Termine, an denen man dem Singkreis Erdinger Moos in der vorweihnachtlichen Zeit musikalisch begegnen kann.

Landkreis–Das erste Konzert findet im Seniorenheim in Oberding statt, wo der Chor am Samstag, 15. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsliteratur zum Besten gibt. Am selben Tag können Besucher des Erdinger Christkindlmarkts um 18 Uhr weihnachtlichen Klängen im Frauenkircherl am Schrannenplatz lauschen.

Für eine vorweihnachtliche Auszeit mit Musik und besinnlichen Texten sorgt der Singkreis Erdinger Moos einen Tag später, am 16. Dezember, um 17 Uhr in der St.- Nikolaus-Kirche in Notzing. Neben dem Gastgeber-Chor und dem aus ihm hervorgegangenen Dreigesang mit Claudia Birk, Gabriele Kronseder und Herbert Schamarek tritt die Instrumentalgruppe „Mondfeuer“ unter der Leitung von Elisabeth Blessing auf. An der Orgel spielt Markus König, und Cilly Hofmüller rundet die Veranstaltung mit ausgewählten Texten ab. Die Gesamtleitung hat Josef Weihmayr.

Beim Glühweinausschank nach dem Konzert direkt vor der Kirche können die Besucher den Abend in geselliger Runde ausklingeln lassen. Außerdem verkauft der Verein „Kinderpatenschaften Südindien“ wieder Handwerkliches. Den Abschluss macht der Kinderchor Mooskitos unter der Leitung von Christiane Iwainski am Sonntag, 23. Dezember, um 15 Uhr im Seniorenheim in Oberding.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Alle Spenden gehen ans Leserhilfswerk Licht in die Herzen des Erdinger/Dorfener Anzeiger, das in Not geratene Bürger im Landkreis unterstützt.