Ärzte und Pflegekräfte am Limit

Erding - Die Corona-Pandemie stellt das Gesundheitswesen auf den Prüfstand. Über die Lage im Landkreis Erding wurde bei einer Grünen-Veranstaltung diskutiert.

Die Corona-Pandemie verlangt jedem viel ab und zehrt vor allem an den Kräften der Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind. „Die Pandemie hat die Dinge offensichtlicher werden lassen, die schon länger offensichtlich waren.“ Das sagt der Ärztliche Direktor des Klinikums Erding, PD Dr. Lorenz Bott-Flügel, zum Pflegenotstand.

Gemeinsam mit anderen Experten diskutierte der Kardiologe auf Einladung der Grünen Jugend Erding am Dienstagabend per Zoom über das Thema „Ist unser Gesundheitssystem noch zu retten? Wie steht es um unsere Krankenhäuser und das Personal in der Pandemie?“

„Die letzten zwei Jahre waren sehr anstrengend“, bilanzierte Bott-Flügel. „Die Leute sind uns gestorben wie die Fliegen“ – mit diesen Worten umriss der leitende Oberarzt im Rückblick die dramatische Lage während der zweiten Welle. Ihre fatalen Auswirkungen seien für alle extrem belastend gewesen. Doch die Teams hätten tapfer durchgehalten.

Das bestätigte auch Ary Witte-Kriegner, Geschäftsführer der Algasinger Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Er unterstrich zugleich, dass viele inzwischen ausgebrannt seien. Ein großes Problem sei, dass die Pflegekräfte zu wenig Zeit für die Betreuten hätten.

Von massivem Zeitmangel sprach auch Antonia Friedel, Sprecherin der Grünen Jugend Coburg. Sie arbeitet als Physiotherapeutin in einer Klinik. Nicht selten übernehme sie fachfremde Arbeiten, ziehe Patienten an oder wechsle Windeln, um das überlastete Pflegepersonal zu unterstützen. Sie selbst habe für die Physiotherapie pro Patient 20 Minuten Zeit.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete und Kinderarzt Johannes Wagner verwies im Klinikalltag darauf, dass man gerade wegen corona-bedingter Personalausfälle oft einspringen müsse und private Planungen hinfällig würden – eine Situation, die zu permanenter Anspannung führe.

Wagner sprach sich für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht aus, um „vulnerable Gruppen“ zu schützen. Als Politiker werde er „alles dafür tun, dass die sechste Welle verhindert wird“. Deshalb ist für ihn auch die allgemeine Impfpflicht eine Option. Für Bott-Flügel kommt die Impfpflicht zu spät. Wäre sie bereits im vergangenen Sommer eingeführt worden, hätte man die nachfolgenden Wellen abfedern können, ist er überzeugt.

Dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Klinikum zu Abwanderungen führe, ist für Bott-Flügel mit Blick auf 100 Prozent Impfquote in der Ärzteschaft und rund 85 Prozent bei den Pflegekräften nicht das Problem. Problematisch sei das eher bei unterstützenden Berufen, beispielsweise im technischen Bereich, weil hier sehr viel weniger Menschen geimpft seien.

„Es ist eine totale Spaltung da“, sagte Witte-Kriegner zur Impflicht. Persönliche Entscheidungen seien zu respektieren. Man sollte „vorsichtig sein in den Urteilen“ und sich gegenseitig zuhören. Witte-Kriegner: „Das Impfen ist ja gut, aber die Art, wie das läuft, haut richtig rein.“ In der Algasinger Belegschaft gehe die Angst um, die Arbeit zu verlieren. Friedel wünscht sich, dass sich viele aus Privatinitiative impfen ließen.

Zum massiven Personalmangel im medizinischen Bereich sagte Bott-Flügel, dass man heutzutage kaum noch jemanden finde. „Jede Bewerbung wird wie ein Großereignis gefeiert.“ Seine Überzeugung: „Wer nicht ausbildet, wird kein Personal mehr finden.“ Es müsse in den nächsten Jahren viel investiert werden, sagte Bott-Flügel und nahm die Politik in die Pflicht, um einen Imagewandel herbeizuführen. Denn: „Es macht wahnsinnig Spaß, in den Pflegeberufen zu arbeiten.“

Diese Einschätzung teilten alle in der Expertenrunde. Witte-Kriegner bezeichnete die Arbeit als „sinnstiftend“. Friedel sprach von der Dankbarkeit, die ihr entgegengebracht werde, von „vielen Geschichten, was die Leute alles erlebt haben“, und meinte: „Man kann sehr viel für sich mitnehmen.“

Moderiert wurde die Diskussion von der Erdinger Grünen-Sprecherin Laetitia Wegmann. Die erste Veranstaltung der Grünen Jugend Erding erwies sich als bestens vorbereitet. Viele Aspekte kamen in den gut eineinhalb Stunden zur Sprache. VRONI VOGEL