Vor der Grippesaison:Impfstoff wird knapp

Landkreis – Auf Geldscheinen, Türklinken und an Haltegriffen in der Bahn lauern sie: Grippeviren. Im vergangenen Winter legten sie ganz Bayern lahm. In dieser Saison sind im Landkreis Erding noch keine Influenza-Fälle bekannt. Damit das so bleibt, gibt es heuer einen anderen Impfstoff. Der ist fast überall ausverkauft. Im Landkreis habe es während der Epidemie von Januar bis Ende März 393 Influenza-Fälle gegeben, sagt Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Pressesprecherin des Erdinger Landratsamts. Das waren 250 Infektionen mehr als während der ersten drei Monate 2017. Damals waren 145 Menschen an der echten Grippe erkrankt.

Der Dreifach-Impfstoff, der vergangene Saison verwendet wurde, kam gegen den vorherrschenden Erreger meist nicht an. Den effektiveren Vierfach-Impfstoff bekamen oft nur Privatpatienten. Das ändert sich in dieser Saison: „In diesem Jahr bekommen auch Kassenpatienten den Vierfach-Impfschutz“, sagt Hausärztin Ruth Legler aus Niederneuching. Der neue Impfstoff soll auch bei anderen Virenstämmen anschlagen.

Legler rät vor allem Risikogruppen zum Gang zum Hausarzt. „Menschen über 60, Schwangere, Asthmatiker sowie Diabetiker sollten sich jetzt impfen lassen.“

Andere Mediziner sind da kritischer. Zu ihnen gehört Homöopathin Karoline Sachsenberg aus München. „Jeder Patient muss individuell beraten werden, aber grundsätzlich impfe ich nicht“, sagt sie. Der Impfstoff wirke nur gegen vier Virenstämme, sagt die Allgemeinärztin, vor anderen Erregern schütze er nicht. Dagegen könnten Impfungen starke Nebenwirkungen wie Entzündungen der Kieferhöhlen haben.

Betroffene einer Influenza müssen stark husten und sind extrem angeschlagen, hinzu kommt Erbrechen und Fieber. Die Atemwegserkrankung kann ernsthafte Folgen für Risikopatienten haben: Immunsystemversagen und Herzerkrankungen, die zum Tod führen können.

Zusätzlich zur Impfung sollten die Hände oft und ausgiebig gewaschen werden. Desinfektionsmittel für die Tasche helfen auch, meint Legler. „Hat einen die Grippe erwischt, sollte viel Wasser getrunken werden“, rät sie. Zwei Wochen könne es dauern, bis sich Erkrankte von der Grippe erholt haben.

Derweil kursieren Meldungen im Internet, dass der Impfstoff bereits knapp sei. Tatsächlich sind in allen von unserer Zeitung angefragten Apotheken im Landkreis Einzelpackungen restlos ausverkauft – und auch nicht bestellbar. Diese Packungen werden vor allem von Privatpatienten gekauft, die damit zum Hausarzt gehen müssen.

Die Zehner-Packungen für den Vorrat der Kassenärzte sind bei einigen Apotheken vorhanden. In vielen Praxen können sich auch Privatpatienten aus dem Bestand des Hausarztes impfen lassen. „Das ist nicht überall so, und deshalb ein Problem für Privatpatienten“, sagt Dieter Sauer von der Marien-Apotheke in Dorfen. Das habe mit der Abrechnung von Ärzten und Krankenkassen zu tun. Den Impfstoff herzustellen dauert lange, mit einer zeitnahen Lieferung rechnet der Apotheker nicht.

Influenza-Fälle im Landkreis sind dem Landratsamt und in Leglers Praxis bisher nicht bekannt. Gut stehen die Zeichen etwa auch an der Mittelschule Erding: „Bei uns gibt’s bisher noch keine Fälle“, sagt Schulleiterin Petra Leubner. Auch Erkältungen hielten sich in Grenzen. Die Grippesaison hat aber gerade erst begonnen, mahnt Hausärztin Legler: „Erst ab Dezember geht’s richtig los.“

Von Maxi Wochinger