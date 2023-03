AFG in Erding: Zum Abschied „Macbeth“

Lehrerin aus Leidenschaft: Margit Pfeiffer-Schneider leitete mehr als 20 Jahre lang das Oberstufentheater am Anne-Frank-Gymnasium in Erding und genoss die Zusammenarbeit mit ihren Schülern sehr. © privat

Mehr als 20 Jahre lang leitete Margit Pfeiffer-Schneider das Oberstufentheater am Anne-Frank-Gymnasium Erding. Zum Abschied wird „Macbeth“ aufgeführt. Premiere ist diesen Freitag.

Erding – Wehmut kommt dieser Tage im Anne-Frank-Gymnasium (AFG) auf. Denn Margit Pfeiffer-Schneider verabschiedet sich nach über 20 Jahren Regiearbeit mit der aktuellen Inszenierung von Shakespeares „Macbeth“ von der Theaterbühne der Schule. Die 65-Jährige geht Ende des Schuljahres in Ruhestand.

Das Theaterstück feiert am morgigen Freitagabend Premiere und wird auch am Samstag, Montag und Dienstag, 18., 20. und 21. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Aula der Schule aufgeführt. Die Tragödie handelt vom Aufstieg des königlichen Heerführers Macbeth zum König von Schottland, seinem Wandel zum Königsmörder und weiteren Mordtaten. Pfeiffer-Schneider ist Gymnasiallehrerin für Englisch und Latein und kam 1994 ans AFG, das damals noch Gymnasium Erding hieß. Hier arbeitet sie seit rund 20 Jahren in der Schulleitung mit. Wir haben uns mit der langjährigen Regisseurin unterhalten.

Gab es einen Auslöser für Ihre Theaterleidenschaft?

Die Initialzündung war wahrscheinlich, als ich zum ersten Mal in der 9. Klasse im Abonnement der „Jungen Theatergemeinde Würzburg“ den „Hamlet“ sah. Viele Jahre lang habe ich dann keine Produktion dieses Dreispartentheaters versäumt – egal, ob Schauspiel, Oper, Operette oder Ballett. Das coolste Erlebnis war, bei „Emilia Galotti“ als Statistin mitzuwirken und in der Theaterkantine abhängen zu können.

In welchem Jahr und mit welchem Stück gaben Sie Ihr Regiedebüt am Anne-Frank-Gymnasium?

Das war im Jahr 2000 mit meiner Bühnenversion von Dylan Thomas’ Hörspiel „Unterm Milchwald“. Nachdem ich mich zwei Spielzeiten als Regieassistentin/Mädchen für alles bewährt hatte, kam mein Vorgänger, Herr Kretschmann, zu der Schlussfolgerung, dass er nun beruhigt in den vorzeitigen Ruhestand treten könne.

Wie viele Stücke haben Sie im Laufe der Zeit inszeniert?

Seit Beginn meines Lehrerseins hatte ich immer wieder für meine Klassen kleinere Stücke geschrieben und diese mit ihnen an SMV-Tagen und ähnlichen Gelegenheiten zur Aufführung gebracht. In Bad Tölz, meiner zweiten Dienststelle, kamen die Schüler auf mich zu und baten mich händeringend, die Theatergruppe wieder zu beleben. Das waren dann insgesamt drei Stücke, ein Shakespeare (Double Trouble) und zwei selbst geschriebene abendfüllende Stücke. Hier am AFG habe ich es letztlich auf 23 große Produktionen gebracht, von denen Corona leider eine Woche vor der Aufführung eine killte und die andere ins Hörspielformat zwang. Daneben stehen noch unzählige Auftragsarbeiten für Kriminächte, Verabschiedungen und Schuljubiläen.

Was lieben Sie an der Regiearbeit ganz besonders?

Früher habe ich es besonders geliebt, dass ich ganz genau meine Vorstellung, also was ich auf der Bühne vor meinem geistigen Auge sah, umsetzen konnte. Aber im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass meine Schauspieler eigentlich nur einen kleinen Schubs brauchen, einen Vorschlag, wie man es vielleicht machen könnte. Sobald sie gelernt haben, dass „eine Szene proben“ sprichwörtlich „probieren“ heißt und sobald sie sich das trauen, läuft alles wie von selbst.

Was bringt Sie während einer Probe auf die Palme?

Wenn Leute, die als Schauspieler zur Theatergruppe gestoßen sind, sich nicht trauen. Also mehr oder weniger unmotiviert auf der Bühne herumstehen bzw. herumzappeln und ihren Text vor sich hin piepsen. Dann kann ich richtig ungemütlich werden: „Du willst hier als Schauspieler mitmachen, dann sei auch ein Schauspieler. Und wenn du nicht dazu bereit bist, finde ich für dich einen Job hinter der Bühne.“ Da bin ich dann ganz rigoros.

Haben Sie als Regisseurin Lampenfieber?

Schwer zu sagen. Natürlich ist eine gewisse Anspannung da, aber das ist dann wegen der Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann wie Stromausfall, Krankheit oder ähnliches. Aber die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es keine Krise gibt, in der nicht jeder über sich hinauswächst. Ich muss zugeben, dass ich mittlerweile spätestens bei der Generalprobe in Gedanken schon bei der nächsten Spielzeit bin, mir überlege, welches Stück für diese Truppe geeignet wäre.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Stücke aus?

Das Wichtigste ist die Frage „Wer kann was spielen?“ Auch in meinen ersten Jahren, als ich mehr oder weniger in allen Genres herumgestöbert habe. Ich glaube, ein Geheimnis meines (angeblichen) Erfolgs war und ist, dass ich es immer wieder geschafft habe, zu überraschen. An diesem Punkt möchte ich noch erklären, warum es so viele Shakespeare-Stücke waren: Shakespeare ist für das Schultheater ideal, weil man mit minimalen Aufwand die Bühne gestalten kann, bei der Wahl der Kostüme – ganz in Shakespeares Sinn – absolut freie Hand hat und weil man (fast) alle Rollen „gender blind“ besetzen kann. Und das ist im Schultheater, wo eine notorische Knappheit an männlichen Schauspielern herrscht, ein Segen.

Was bedeutet es Ihnen, mit jungen Leuten zu arbeiten?

Alles. Ich bin mit Leidenschaft Lehrerin. Und diese Zeit, die man mit den jungen Leuten außerhalb des Klassenzimmers verbringt, ist so wertvoll. Man lernt sie von einer ganz anderen Seite kennen und schätzen. Und ich bewundere aufrichtig, was sie leisten. Das gilt für alle Teams – egal, ob Schauspiel, Technik, Inspizienz, Kostüm und Maske, aber ganz besonders für die Musiker.

Ist Ihnen im Laufe der Jahre eine Inszenierung besonders in Erinnerung geblieben und wenn ja, warum?

Diese Frage darf man eigentlich nicht stellen. Es ist so, als ob man eine Mutter fragt, welches denn ihr Lieblingskind sei. Am liebsten waren mir immer die unmöglichsten und ambitioniertesten Produktionen wie das große Musiktheater („Dreigroschenoper“ & „Ab heute heißt du Sara“), meine Bühnenfassungen von „Milchwald“ und „Der Fänger im Roggen“ und alle die, bei denen meine Truppe genauso verrückt war wie ich. Das war besonders bei „Faust 1 & 2“ und „Ein Sommernachtstraum“ der Fall. Aber vielleicht ist mein Favorit „Ça ira – was Sie schon immer über die französische Revolution wissen wollten und sich nicht zu fragen trauten“. Der Grund ist hier ein banaler. Diese Produktion war (bis auf die Schauspieler und die Musik) 100 Prozent Pfeiffer-Schneider: Text geschrieben, Kostüme genäht, gestrickt und gehäkelt, und die Verwandlung der Aula in ein Bistro inklusive Trikolore-Deko auf den Tischen und einer Ausstellung zur Geschichte der Revolution.

Mit Shakespeares Macbeth verabschieden Sie sich von der AFG-Schulbühne. Warum gerade dieses Stück?

„Macbeth“ habe ich als Schullektüre in der 11. Klasse bei einem fantastischen Deutschlehrer kennengelernt. Als Englischlehrerin habe ich ihn in unzähligen Kursen gelehrt und immer mehr kennen- und lieben gelernt. Aber ausschlaggebend war, dass ich vor Jahren einen Riesenschlüsselbund in einem Ramschladen gekauft habe, der seitdem in meinem Büro auf den Zeitpunkt gewartet hat, bis ich meinen Macbeth und meine Lady finden würde. Und das ist letzte Spielzeit passiert. Es sind Viktoria Scharl und Axel Lemke. Der Kreis schließt sich.

Wird das Theater auch in Ihrem Ruhestand eine wichtige Rolle spielen und schmieden Sie schon weitere Bühnenpläne?

In meinem Ruhestand werde ich mir ein Seniorenabonnement schenken lassen und viel ins Theater gehen.

Das Gespräch führte Vroni Vogel.