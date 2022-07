Frischer Wrap schlägt Currywurst

Von: Hans Moritz

Gesund ernähren: Das Coaching am Korbinian-Aigner-Gymnasium in Erding (im Bild die neue Mensa) und am Haus für Kinder in Wartenberg gemeinsam mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten war erfolgreich. Dafür gab es von Agrarministerin Michaela Kaniber (hinten, 10. v. l.) gestern die Urkunden – und viel Lob. © Hans Moritz

Currywurst und Spaghetti Bolognese sind die Renner unter den Kantinenessen, Pizza und Donut gehen im Pausenverkauf an den Schulen bevorzugt über den Tresen. Bis vor ein paar Jahren mag das richtig gewesen sein.

Erding/WArtenberg - Mittlerweile hat sich der Wind in den Schulküchen gedreht. 60 bis 65 Prozent der Schüler am Korbinian-Aigner-Gymnasium und an der FOS/BOS Erding greifen regelmäßig zur so genannten gesunden Linie – mit frischen Wraps, Obst, Gemüse, vegetarischen Gerichten – und verhungern auch am Fritteuse-freien Tag nicht. Das sagt einer, der es wissen muss: Werner Wiener. Er ist Caterer unter anderem an diesen Schulen.



Doch diese Trendwende ist nicht vom Himmel gefallen. So wie 23 weitere Schulen hat das KAG im zu Ende gehenden Schuljahr an einem Coaching des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) teilgenommen, ebenso das Haus für Kinder in Wartenberg neben 36 weiteren Kitas. Dafür gab es am Montagnachmittag stellvertretend für alle Teilnehmer in Bayern die Urkunden von Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU).



Sie erklärte, Ziel sei, „dass jedes Kind aus gesunden und schmackhaften Speisen auswählen kann“. Das heißt auch: Currywurst und Pizza gibt es nach wie vor, aber eben nicht nur. Beeindruckt zeigte sich Kaniber, dass Caterer Wiener auf einen Anteil regionaler Produkte von über 60 Prozent komme und nun verstärkt auf Bio setze.



Wie wichtig gesundes Mensa-Essen ist, verdeutlichte die Ministerin mit dieser Zahl: 600 000 Kinder werden jeden Tag in Schulen und Kitas verköstigt. Deswegen „hat die Verpflegung immenses Potenzial, um Kindern und Jugendlichen die Themen gesunde Ernährung, Wertschätzung und Nachhaltigkeit näher zu bringen“.



Kaniber erinnerte daran, dass dank eines Förderprogramms Bayerns Schulen und Kitas einmal pro Woche in den Genuss von kostenlosem Obst, Gemüse, Milch, Quark oder Käse kämen. Dank sagte sie dabei den Landwirten, die zudem ihre Höfe für Klassen öffneten.



Kritisch äußerte sich Kaniber zum Vergaberecht. Aufgrund des Diskriminierungsverbots sei es nicht erlaubt, Regionalität als Vergabekriterium zu nutzen. Da sei die Politik aber dran. „Es sollte nicht mehr passieren, dass der billigste Anbieter mit Minimalqualität zum Zug kommt“, so die Ministerin. In diesem Zuge lobte sie den Landkreis Erding, der bei seinen Schulkantinen zirka 50 Prozent regionale Ware verlange.



Die Einrichtungen angeleitet hatten vor Ort die beiden Coaches Brigitte Hepting (KAG) und Martina Fink (Kita). Irmgard Reischl vom AELF Erding-Ebersberg, das das Coaching in Oberbayern-Ost betreut, zeigte sich erfreut, dass die Caterer Wiener und Anton Müller die Ideen auch an ihren anderen Betriebsstätten etabliert hätten.



Coaching ist ein Gemeinschaftsprozess mit Eltern, Lehrern, Betreuern und Kindern. In Wartenberg wurde beispielsweise ein bebilderter Speiseplan erstellt.



Am KAG gibt es einen Arbeitskreis Mensana. Lehrer Florian von den Stemmen berichtete, dass die Schulfamilie gemeinsam das Angebot diskutiere. Das werde über alle Kanäle verbreitet, sodass die mit dem Korbinian-Apfel gekennzeichnete „gesunde Linie“ auch bekannt werde.



Schulleiterin Andrea Hafner freute sich, bereits das zweite Mal dabei gewesen zu sein. Angesichts der neuen Mensa sei die Gelegenheit günstig gewesen.

ham