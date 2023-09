Akrobatik, Clownerie und Jonglage

40 Kinder übten zusammen mit Zirkuspädagogen und Helfern des Circus Imago eine Woche lang ein tolles Programm ein. © Patricia Schneider

40 Kinder erleben im Ferienprogramm des Montessori Vereins eine Woche die Magie des Zirkus. Betreut wurden sie von fünf Zirkuspädagogen und acht Helfern.

Klettham – Akrobatik in schwindelerregender Höhe, Jonglierkünste und lustige Clowns mit Zaubertricks: All das war bei der Zirkusaufführung des Ferienprogramms „Zirkus im Quartier Klettham“ des Montessori Vereins und des Circus Imago geboten. Eine Woche lang durften 40 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, vorwiegend aus Klettham, die Magie des Zirkus erleben und Teil eines spannenden Projekts werden.

Die Stadt Erding hatte den Bolzplatz in Klettham zur Verfügung gestellt, das Quartiersmanagement Klettham-Nord, die Diakonie Freising und die evangelische Kirche Erding kräftig bei der Organisation und Werbung geholfen. Die Aktionsgruppe Asyl hatte Flüchtlingsfamilien motiviert, ihre Kinder zu dem Ferienprogramm zu schicken, und der Kreisjugendring hatte zwei Zirkuszelte sowie eine Tribüne beigesteuert.

So entstand ein kleines Zirkusgelände, auf dem fünf Zirkuspädagogen mit acht ehrenamtlichen Helfern vom Circus Imago e.V. mit Sitz in Aufkirchen den Ferienkindern ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm anbieten konnten. Mit großer Begeisterung lernten die Kinder Zirkusdisziplinen wie Akrobatik, Clownerie oder Jonglieren kennen. Am Freitag durften die Mädchen und Buben die erlernten Kunststücke dann vor einem großen Publikum aus Eltern und Besuchern präsentieren.

Tanz auf dem Trapez: Insgesamt drei Tänze wurden in einer Woche einstudiert. © Patricia Schneider

Auch Elli Witting (12) und Seyma Arslan (10) haben bei der Zirkuswoche mitgemacht. Die beiden Mädchen hatten zuvor noch keine Erfahrung mit Zirkus und waren zum ersten Mal beim Ferienprogramm dabei. „Wir haben beide bei der Bodenakrobatik mitgemacht, und es war sehr schön“, erzählte Elli stolz. „Am besten haben mir das Trapez und der Tanz mit der Leiter gefallen, das war aufregend“, meinte Seyma strahlend. Insgesamt drei Tänze haben die beiden in einer Woche einstudiert.

Doch wer denkt sich die Kunststücke aus, und ist das nicht auch gefährlich, so hoch oben zu turnen? Janina Seidel, Zirkuspädagogin vom Circus Imago, erklärte: „Wir haben zu Beginn unserer Woche alle Kinder beobachtet und konnten sie dann entsprechend ihrer Fähigkeiten einteilen. Egal ob Akrobatik, lustige Clown-Auftritte oder Jonglieren, für jeden war etwas dabei. Und dank unserer vielen Helfer konnten wir auch alle Kunststücke wunderbar umsetzen.“

Anna Huber war eine der vielen jugendlichen Unterstützer des Circus Imago. Während der Woche war sie für die Betreuung der Kinder und deren Sicherheit zuständig: „Ich bin selbst im Zirkus tätig. Wir haben uns die Choreografie selbst ausgedacht und diese dann Schritt für Schritt den Kindern beigebracht. Dadurch, dass wir so viele Helfer waren, konnte sich jeder gut auf seine Gruppe fokussieren und durch Hilfestellungen den Kindern Sicherheit geben“, erklärte Huber. Durch die Helfer blieben Verletzungen, abgesehen von ein paar harmlosen blauen Flecken, aus.

Finanziert wurde das Ferienprogramm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus dem Förderprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“. Für die Kinder war die Teilnahme kostenlos. Elli, Seyma und das gesamte Zirkusteam waren begeistert von dem Ferienprojekt. Alle waren sich einig: Bei einer Wiederholung im nächsten Jahr wären sie wieder dabei. (Patricia Schneider)