„Bitte lasst euch typisieren!“

Alle 15 Minuten erhält ein Mensch in Deutschland die Diagnose Blutkrebs. Oft sind die Therapien äußerst anstrengend, und nicht immer sind sie von Erfolg gekrönt.

Erding – Vor allem für Kinder und Jugendliche sind Stammzellspenden meist die letzte Chance auf ein gesundes Leben. Doch noch immer findet jeder zehnte Patient in Deutschland keinen passenden Spender. Dies ist einer der Gründe, warum die Berufsschule Erding zum dritten Mal eine Typisierungsaktion mit vielen Informationen zum Thema Knochenmark- und Stammzellspende gestartet hat.

DKMS-Referentin Evin Sevinc erklärte den Schülern, was Blutkrebs ist und welche Folgen er hat. „Bei Blutkrebs handelt es sich um eine schwerwiegende Erkrankung des blutbildenden Systems“, so Sevinc. Um einen passenden Spender zu finden, müssten bestimmte Gewebemerkmale übereinstimmen. Deshalb fange man auch zuerst in der Familie an zu suchen, vor allem unter den Geschwistern. Doch nur etwa ein Drittel der Verwandten komme als Spender in Frage. „Deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen“, betonte Sevinc. Sie selbst sei seit Jahren in der Kartei, aber bisher noch nicht für eine Spende angefragt worden.

Ganz im Gegensatz zu Berufsschullehrer Markus Geier, der bereits Stammzellen gespendet hat. Für ihn gab den Ausschlag, sich registrieren zu lassen, ein leukämiekrankes Mädchen im Nachbarort, erzählte er. Seitdem sei er mehrfach als Spender in Betracht gezogen worden, doch es sei lange nicht dazu gekommen, da andere Registrierte besser zu den jeweiligen Patienten gepasst hätten.

Erst Weihnachten 2017 kam der Brief, dass er der passende Spender wäre. Nach Voruntersuchungen stand endgültig fest: Der Spende steht nichts mehr im Wege. „Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich wirklich spenden wolle“, berichtete Geier. „Es steckt überhaupt kein Zwang dahinter.“

Nachdem seine Stammzellen an das DKMS-Labor übergeben wurden, erhielt Geier nach einiger Zeit einen Brief, indem stand, wer seine Zellen erhalten hat: eine US-Amerikanerin in den Vierzigern. „Ich fühle mich nicht als Held“, sagte Geier. „Wenn ich ihr damit helfen konnte, freue ich mich.“ Er würde jederzeit wieder spenden, ergänzte der Lehrer und bat die Schüler eindringlich: „Bitte lasst euch typisieren!“

Diese Informationsveranstaltung ging offensichtlich nicht spurlos an den Schülern vorbei. Vor dem Registrierraum tummelten sich so viele interessierte Jugendliche, dass kaum ein Durchkommen war. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass die Aktion wie schon in den Jahren davor, als sich insgesamt 331 Schüler und Lehrer registriert hatten, ein voller Erfolg war.

