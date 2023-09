Aktion Goldenes Herz in Erding: Zum Finale gibt’s Torte

Von: Hans Moritz

Teilen

Beliebtes Miteinander: Nach der Landkreis-Rundfahrt werden die Senioren in der Stadthalle verköstigt. Das BRK steht in den Startlöchern. © Archivfoto: BRK

Auf Tour durchs Erdinger Land: Zum vierten Mal lädt der BRK-Kreisverband Erding Senioren zum „Goldenen Herz“. Nach der Ausfahrt geht‘s in der Stadthalle gesellig weiter.

Erding – Neue Orte kennenlernen oder zurück an Stätten der Kindheit – die Aktion „Goldenes Herz“ macht’s möglich. Ins Leben gerufen vom – längst aufgelösten – Motorsportclub, richtet der BRK-Kreisverband die Ausfahrt ins Erdinger Land nach 2018, 2019 und 2022 heuer zum vierten Mal aus. Termin ist der Tag der Deutschen Einheit, Dienstag, 3. Oktober.

Aufgerufen sind alle Rentner ab 65 Jahren – egal, ob sie im Heim wohnen oder zu Hause. Fest steht, dass das „Goldene Herz“ sie zusammenbringen wird und ein Miteinander ermöglicht. Erst auf der Straße und danach beim gemütlichen Beisammensein. Erstmals Cheforganisatorin ist Sosa Balderanou, neue Vorsitzende der BRK-Gliederung „Wohlfahrt und Soziales“, gemeinsam mit Rosi Wildmoser und der BRK-Spitze um Vorsitzenden Jürgen Loher und Kreisgeschäftsführer Andreas Lindner.

Herzstück des „Goldenen Herzens“ ist eine Landkreis-Rundfahrt im Konvoi. „Ich habe da schon rührende Szenen erlebt, wenn ältere Menschen über die Dörfer fahren, ihnen Geschichten von früher oder sogar die alten Hofnamen einfallen“, sagt Loher, der sich auch heuer wieder ans Steuer setzt. OB Max Gotz und Landrat Martin Bayerstorfer haben ebenfalls ihr Kommen zugesagt.

Als Chauffeure am Start sind überdies ehrenamtliche Helfer von BRK und Maltesern. Das Unternehmen Scharf stellt Busse bereit. Balderanou rechnet wie in den Vorjahren mit etwa 200 Teilnehmern bis ins hohe Alter. Rollstuhl oder Rollator sind kein Grund, nicht mit von der Partie zu sein.

Ab 12.30 Uhr werden die Heimbewohner abgeholt, großer Sammelpunkt ist um 13.30 Uhr der Parkplatz des Rennweg Centers (Rewe). Von dort geht es, eskortiert von der Polizei, nach Wörth, Oberneuching, Finsing, Neufinsing, Eicherloh, Moosinning, Notzing und Aufkirchen – in gemächlichem Tempo.

Ziel ist die Stadthalle, deren Kosten die Stadt Erding als Partner des „Goldenen Herzens“ übernimmt. In der Halle erwartet die älteren Herrschaften Musik unter anderem von Andreas Begert, Schöpfer des Bayerischen Oratoriums, dazu Kaffee, Kuchen und kalte Getränke sowie heuer erstmals ein üppiges Torten-Buffet. Das Team vom Erdinger Bauernmarkt backt, spendiert wird es von der Versicherungskammer aus ihrem Projekt „Social Day“. Das BRK sorgt freilich auch dafür, dass alle wieder gut nach Hause kommen. Noch sucht es weitere Fahrer mit Privatautos und Sponsoren. Und für die Adventszeit kündigt das BRK schon seine nächste wohltätige Veranstaltung an: die Aktion Erbse am Grünen Markt in Erding.

Anmeldungen fürs „Goldene Herz“ sind unter Tel. (0 81 22) 9 76 20 oder per E-Mail an goldenesherz@kverding.brk.de möglich. Auch weitere Helfer melden sich hier.