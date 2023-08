Aktion in Erding: Es ist nie zu spät, lesen zu lernen

Teilen

Mit einem Infostand auf dem Schrannenplatz warben VHS und ALFA-Mobil für ihre Grundbildungsangebote. © VHS

Viele Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Lau Statistik ist in Erding jeder Achte betroffen. Das will die Volkshochschule ändern.

Erding – Viele Erwachsene haben Probleme mit dem Lesen und Schreiben. Auch in Erding ist laut Statistik jeder Achte betroffen. Zeitung lesen, Notizen für die Kinder schreiben, im Büro E-Mails verschicken – für viele stellen diese Alltagshandlungen kaum zu überwindende Hürden dar. Beim Besuch des ALFA-Mobils in Erding wurden nun Alphabetisierung und weiterführende Grundbildung in den Fokus gerückt.

„Grundbildungsangebote ermöglichen das Anschlusslernen in allen Bereichen des individuellen, beruflichen und gesellschaftlichen Lebens“, betont Doris Fähr, Leiterin der Volkshochschule (VHS) Erding, in einer Pressemitteilung. Diese niederschwelligen Angebote seien nicht auf bestimmte Zielgruppen beschränkt, sondern richteten sich an alle Menschen jeden Alters, den Anschluss beim Lesen, Schreiben und Rechnen zu halten und auch digital teilhaben zu können.

Das Team vom ALFA-Mobil hat zusammen mit der VHS auf dem Schrannenplatz über die Angebote in der Region informiert. Aktuell werde vor Ort ein Integrationskurs mit Alphabetisierung durchgeführt, weitere Angebote seien in Planung, so Fähr. „Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben ziehen oft weitere Probleme nach sich. Beispielsweise werden in der Gesundheitsvorsorge, der digitalen Teilhabe oder der politischen Meinungsbildung diese Kompetenzen benötigt. Daher ist Unterstützung dringend erforderlich“, betont Fähr.

Die besten Botschafter für Kurse sind ihren Worten zufolge die Teilnehmer selbst. Viele erzählten, dass sie lange gebraucht hätten, bis sie sich zum Lernen in einem Kurs entschlossen hätten. „Im Kurs werden sie nicht nur sicherer im Lesen und Schreiben, sondern steigern auch ihr Selbstvertrauen“, erklärt Fähr.

Tina Fidan aus Berlin, die in Erding die Aktion begleitet hat, betont: „Lesen und Schreiben zu lernen, öffnet einem viele Türen. Man fühlt sich viel besser.“

Aufgabe der VHS ist es, tragfähige Modelle aufsuchender Bildung zu entwickeln und die Anschlussfähigkeit ihrer Lernangebote sicherzustellen. Die VHS kombiniert dazu Kurse mit Beratungsangeboten und baut Netzwerkstrukturen auf. Zudem organisiert sie in Zusammenarbeit mit kommunalen Stellen Angebote an zahlreichen Standorten im Landkreis.

„Heute mehr denn je ist es von individueller, ökonomischer und gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, dass Erwachsene im Verlauf ihres Lebens eine zweite und dritte Chance wahrnehmen, um weiter zu lernen“, betont Fähr. Dies gelte sowohl individuell, um das eigene Leben neu gestalten zu können, als auch ökonomisch, damit weniger Menschen auf Transferleistungen der öffentlichen Haushalte angewiesen sind, und zudem gesellschaftlich, weil Bildungschancen aktive Teilhabe und soziale Inklusion förderten. zie