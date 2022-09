Aktionstag in Erding: Apfelringe, Apfekiache, Apfelbaum

20 Apfelsorten wurden am Sonntag am Bauernhausmuseum des Landkreises in Erding vorgestellt. Das beliebte Obst steht auch beim 22. Gartlertag am Montag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr in St. Wolfgang im Mittelpunkt. © Peter Bauersachs

Am Bauernhausmuseum in Erding drehte sich alles um den Apfel und seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten. Auch Tipps gegen Wurmbefall gab es.

Erding – 30 000 Apfelsorten soll es weltweit geben, 2000 davon in Deutschland. An die 20 Sorten wurden am Sonntag im Bauernhausmuseum des Landkreises präsentiert. Sie stammen vom Kreisobstlehrgarten in St. Wolfgang, wo mehr als 150 Obstsorten (Äpfel, Beeren, Birnen und Zwetschgen) wachsen.

Michael Klinger, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt, informierte zu dem Thema. Die Besucher erfuhren alles über den Anbau, die Pflege und Verwertung von Obst. Auch der gefürchtete Wurmbefall und dessen Bekämpfung kam zur Sprache. „Es handelt sich um den Apfelwickler. Seinem Falter kommt man am besten mit Pheromonfallen bei“, wusste Klinger. Die Schmetterlingsmännchen, deren Raupen das Obst zerfressen, bleiben am Klebstoff hängen.

Eine weitere Möglichkeit sind klebrige gelbe Tafeln, die ebenfalls im Baum aufgehängt werden. Im Gegensatz zu Lockstofffallen enthalten diese in der Regel keine Pheromone, sondern locken Insekten durch die Farbwirkung an.

Die Besucher sahen, wie ein Obstmuser funktioniert, zudem gab es Apfelproben und eine Apfelsaft-Verkostung. Das Museumscafé tischte Apfekiache und Apfeschmackerl, eine Art Reiberdatschi, auf. Die Kinder schälten Obst mit der Apfelmaschine und stellten so spiralförmige Apfelringe her. Landrat Martin Bayerstorfer hatte zu Beginn der Veranstaltung gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Petra Bauernfeind einen Apfelbaum gepflanzt.

Zum Programm gehörten auch Führungen durch das Freilichtmuseum mit seinen 15 historischen Gebäuden. Sandra Angermaier, Geschäftsführerin des Kreisvereins für Heimatschutz und Denkmalpflege, informierte, wie sie die Einrichtung einer historischen Gesindestube bewerkstelligte und hatte aufmerksame Zuhörer, als sie dazu Geschichten aus vergangenen Tagen erzählte.

PETER BAUERSACHS