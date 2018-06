Tag der Mobilität und Unternehmertreffen in Erding

Am Freitag startet das bunte Treiben unter dem Motto „Moving Erding“.

Ganz im Zeichen der Mobilität steht der kommende Sonntag in Erding. Die Interessengemeinschaft Ardeo veranstaltet von 10 bis 18 Uhr einen Aktionstag in der Altstadt, dort sind ab 13 Uhr die Geschäfte geöffnet. Eigentlich fängt das bunte Treiben bereits am morgigen Freitag an: Unter dem Motto „Moving Erding“ rollen übers Wochenende zahlreiche Food Trucks an. Am Sonntag geht es dann um Fahrzeuge und Mobilität aller Art – vom Rad- über den Auto- bis zum (öffentlichen) Busverkehr. Mit Infoständen vertreten sind unter anderem der Flughafen, der MVV, der Verein Car Sharing, der Bauernverband, die Fairtrade-Stadt Erding und der ADFC.

Am Sonntag um 10.30 Uhr beginnt im Kleinen Saal der Stadthalle die dritte Unternehmerkonferenz. Zu Beginn wird ein Vertreter der Autobahndirektion Süd den Sachstand beim S-Bahn-Ringschluss vorstellen. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit OB Max Gotz, Dirk Urland vom Gewerbeverein, Ardeo-Chef Wolfgang Kraus und Anton Stimmer von Baustoffe Auer. Auch hier geht es ums Thema Mobilität. Moderator ist Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. Der Eintritt ist frei. red