Das Wasser muss im Boden bleiben

Von: Hans Moritz

Mit Kopfhörer und Kopftuch folgten die Gäste aus Algerien den Ausführungen von Landwirt Stefan Hörmann und Josef Schächtl vom AELF zum Thema Versickerung. Die Vorführung fand in Loh bei Bockhorn statt. © Martin Höhendinger/AELF

Wasser ist eine knappe Ressource – in diesem Sommer auch im Erdinger Land, in Algerien immer. Umso wichtiger ist der Gewässerschutz. Der stand im Mittelpunkt des Besuchs einer Delegation von Agrarexperten aus dem afrikanischen Land beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding.

Erding/Bockhorn Auf dem Hof von Stefan Hörmann in Loh bei Bockhorn ging es unter anderem um die Frage, wie Gewässerschutz in der praktischen Landwirtschaft funktioniert. Das teilt das AELF in einer Presseerklärung mit.



Spannend für die Gäste war nach Angaben von Sachgebietsleiter Josef Schächtl vor allem der Unterschied zwischen den gesetzlichen Vorgaben und Regelungen in Bayern sowie in der EU im Vergleich zu ihren eigenen. „Nicht außer Acht gelassen werden darf hier, dass schon die Problematik in beiden Ländern sehr unterschiedlich ist – steht in Algerien stärker die mangelnde Wasserverfügbarkeit im Vordergrund, so stellen in Bayern eher die Starkregenereignisse neben den aktuell zunehmenden Trockenphasen große Herausforderungen dar“, erläutert AELF-Sprecherin Christiane Arnold.



Hofinhaber Hörmann berichtete aus der Praxis: „Klimawandel führt zu einer ungünstigeren Niederschlagsverteilung. Das heißt, der Landwirt muss es künftig schaffen, das Regenwasser in Regenperioden und eben auch bei Starkregen im Boden zu speichern, damit es dann in Trockenphasen den Pflanzen zur Verfügung steht.“ Er setzt dabei auf ausgewählte Zwischenfruchtmischungen, bei denen sich die enthaltenen Arten in ihren Eigenschaften ergänzen, wie es in der Mitteilung heißt. Eine gute Durchwurzelung des Bodens sowie eine hohe Biomassebildung könnten so erreicht werden. „Mit der Mulchauflage kann Erosion reduziert, das Bodenleben gefördert und eine Krümelstruktur erreicht werden, die auch das Bodenleben aktiviert“, so Hörmann. Es lebten mehr Regenwürmer im Boden, und das Erdreich weise eine feinere Krümelstruktur auf. „Der Boden kann mehr Wasser aufnehmen und speichern“, erklärte Hörmann den algerischen Gästen.



„Dabei muss der Boden funktionieren wie ein Schwamm. Die Wasseraufnahme und -speicherung des Bodens in Regenphasen sowie die Wasserabgabe in Trockenperioden dient dem Hochwasserschutz, der Wasserversorgung der Kulturpflanzen und vermindert Erosion“, ergänzte Schächtl.



Danach erläuterten beide die Praxis in einem Versickerungsversuch. „Auch wenn dadurch nicht alle Folgen eines Starkregenereignisses verhindert werden können, macht es deutlich, wie viel Niederschlagswasser eines simulierten Starkregens die unterschiedlich strukturierten Böden aufnehmen können“, so Schächtl. ham