Bewährung für schlagkräftige Köchin

Ihre Jobs in der Gastronomie waren ihr Verhängnis. Eine Erdinger Köchin (26) wurde alkoholabhängig – und im Suff aggressiv. Mittlerweile ist sie abstinent. Damit blieben ihr 20 Monate Gefängnis erspart.

Erding/Landshut– Der Alkohol bestimmte ihr Leben:Die 26-jährige Köchin hielt sich im November 2016 bei ihrer Mutter in Erding auf und ließ sich wieder einmal volllaufen. Mit einigen Flaschen Bier, zwei Flaschen Rotwein und Likör, wie sie vor der 5. Strafkammer des Landgerichts Landshut angab. Nach einem Streit verließ sie gegen 22 Uhr die Wohnung und traf auf die Vermieterin der Mutter, die mit ihrem Hund Gassi ging.

Völlig unvermittelt pöbelte die Köchin, die von Unstimmigkeiten zwischen Mutter und Vermieterin wusste, die Frau an, verjagte deren Hund und beleidigte sie. Dann schubste sie die Vermieterin, packte sie am Hals, zerrte sie an den Haaren und versetzte ihr mit den Füßen einen Tritt an den Brustansatz. Das Opfer ging zu Boden. Erst als es um Hilfe rief und die Hundeleine schwang, ließ die 26-Jährige von ihr ab.

Vor dem Amtsgericht Erding handelte sich die 26-Jährige im März 2017 wegen vorsätzlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten ein, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wurde. Grund dafür waren ihre einschlägigen Vorstrafen: 2010 und 2012 war sie wegen Körperverletzungen noch mit Jugendarrest davongekommen. 2014 wurde sie wegen vorsätzlicher Körperverletzung in fünf Fällen zu 14 Monaten verurteilt und die Vollstreckung für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Damals hatte sie auf der Hochzeitsfeier einer Freundin fünf Gäste mit Schlägen und Tritten malträtiert.

Gegen die neuerliche Verurteilung, die den Widerruf der offenen Bewährung und damit 20 Monate Haft bedeutet hätte, legte die Köchin Berufung ein und hatte, wie sich im Prozessverlauf herausstellte, mit der Terminierung Glück; denn inzwischen, so berichtete sie, sei sie nach einer stationären psychiatrischen Behandlung und einer ambulanten Therapie völlig trocken. Dies belegte sie mit Attesten. Ihre Attacke auf die Vermieterin räumte sie ein. Diese hat die inzwischen erfolgte Entschuldigung angenommen und keinen Strafantrag gestellt.

Der psychiatrische Sachverständige Dr. Cornelis Stadtland ging in aller Ausführlichkeit auf den Lebenslauf der 26-Jährigen ein, die als Kind unter der Gewalttätigkeit ihres Vaters gelitten habe. Nach guten Leistungen in der Schule sei sie in der Gastronomie gelandet und habe dort alsbald ihre „Karriere“ als Alkoholikerin begonnen.

Bei der Attacke auf die Vermieterin seien allerdings weder die Einsichts- noch die Steuerungsfähigkeit und damit auch nicht die Schuldfähigkeit der Angeklagten eingeschränkt gewesen, so der Gutachter. Inzwischen habe sie einen erfolgreichen Entzug hinter sich und die Suchterkrankung im Rahmen des noch laufenden Therapieprogramms überwunden. Allerdings sei es zumindest bedenklich, dass sie inzwischen wieder in der Gastronomie arbeite: „Bei einem Rückfall schafft sie es nicht, dann ist wieder eine stationäre Therapie erforderlich.“

Die 5. Strafkammer räumte der Köchin, wie von Staatsanwältin Nina Wittig und Verteidiger Jörg Kaiser beantragt, noch einmal eine Bewährungschance ein – unter strengen Auflagen: Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgelegt. Sie muss Termine in einer Selbsthilfegruppe wahrnehmen, sich jeglichen Alkoholkonsums enthalten und dies durch regelmäßige Urin- und Blutproben auf ihre Kosten nachweisen. Außerdem muss sie 1000 Euro Geldauflage berappen.

In der Urteilsbegründung verwies Vorsitzender Richter Klaus Kurtz darauf, dass der Erdinger Strafrichter noch von einer Rückfallgefahr „beim kleinsten destabilisierenden Faktor“ ausgegangen war. Die Zeit seit dem Urteil, so Kurtz, habe sie für Entgiftung und Therapie genutzt, so dass man ihr noch einmal eine Bewährungschance geben könne.

Walter Schöttl