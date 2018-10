Ein Kraftakt, der sich gelohnt hat

Nach Investitionen von 75 000 Euro hat der 1902 gegründete Verein nun seine komplett erneuerte Schießanlage in Betrieb genommen

Berglern –Die Almenrausch-Schützen Berglern dürfen durchatmen und sich freuen: Nach Investitionen von 75 000 Euro hat der 1902 gegründete Verein nun seine komplett erneuerte Schießanlage in Betrieb genommen. Am Sonntag, 21. Oktober, wird offiziell Einweihung gefeiert. Für den Verein war es ein Kraftakt, der ohne Sponsoren, 800 Stunden Eigenleistung und öffentliche Sportförderung nicht zu stemmen gewesen wäre.

Schützenmeister Nikolaus Fellermeier ist stolz auf seine Truppe: „Wir hatten mehr Leute, die mitarbeiten wollten, als wir letztlich einsetzen konnten. Ich hatte also das Problem, dass ich niemanden vor den Kopf stoßen wollte. Die Mitglieder wollten ja mithelfen.“ 220 Mitglieder hat Almenrausch, rund 60 davon füllten die Liste der Hilfswilligen – eine Quote, von der andere Vereinsvorsitzende nur träumen können. Auch etliche der 25 Jugendlichen im Verein wollten mitarbeiten. Letztlich waren rund 30 Aktive auf der Baustelle zugange.

Arbeit gab es genug. Es musste praktisch alles raus. Die Schießanlage wurde bis auf den Rohbauzustand zurückgebaut. Was der Verein jetzt also hat, ist ein Neubau. „Wir hatten 78 000 Euro veranschlagt. Dass es jetzt etwas billiger gekommen ist, wäre ohne diese gewaltige Mithilfe nicht gegangen.“ Das Ergebnis aller Mühen ist eine komplett neue Anlage nach den modernsten Anforderungen an Sicherheit und Wettkampf-Reglement.

Und auch die Infrastruktur drum herum passt: Neue Schränke für die Ausrüstung stehen im Flur, sie sind belüftet und verschließbar. Uwe Lerch ist der „Holzwurm“ des Vereins und hat alles das gebaut. Weniger auffällig, aber ebenso wichtig ist Ansgar Bodenberger, der Chefelektroniker, der noch beim Schießabend am vergangenen Freitag am Rechner saß und die Anlage optimierte. Er hat die gesamte Elektronik unter sich, vor allem natürlich die Trefferauswertung, das Herzstück des Schießbetriebs. Oberschenkeldicke Kabelstränge führen von der Rechnerzentrale in die eigentliche Schießanlage, wo Jugendliche und erwachsene Schützen die neuen Scheiben anvisieren und angesichts der deutlich verbesserten Trainingsbedingungen jetzt auf entsprechende Erfolge bei den Rundenwettkämpfen hoffen.

Mit wenigen Knopfdrücken kann auf Beamerbetrieb umgestellt werden: Dann können Schulungsfilme gezeigt werden, eine Wand bleibt darum für die Projektion des Bildes weiß.

Ganz fertig ist die Anlage aber noch nicht. Der Dreistellungskampf soll ebenfalls noch möglich werden, also stehend, liegend, kniend. Hier stößt der Verein allerdings an Platzgrenzen: Der Raum ist ein paar Meter zu kurz, um das Wettkampf-Reglement auch dafür einhalten zu können. Für den Trainingsbetrieb aber reiche es, sagt Fellermeier.

Für den Verein kam die Inbetriebnahme gerade rechtzeitig: „Es haben jetzt zwölf Jugendliche von Lichtgewehr auf die Luftdruckwaffen gewechselt“, so Fellermeier zu den Erfolgen in der Jugendarbeit. Sieben Nachwuchsschützen üben sich, weil noch nicht zwölf Jahre alt, am Lichtgewehr.

Die Einweihung am 21. Oktober beginnt um 10 Uhr mit Segnung und Ansprachen, aus Platzgründen allerdings nur für geladene Gäste. Ab 13 Uhr steigt dann der Tag der offenen Tür.

von Klaus Kuhn