Das Feiern der Heiligen Messe hält Alois Raith fit

Von: Gerda Gebel

Teilen

Über viele Gratulationen freute sich Pfarrvikar Alois Raith (M.), unter anderem von Pfarrer Jan-Christoph Vogler, Pfarrhaushälterin Agnes Kronberger, Franz Hofstetter und Petra Bauernfeind (v. l.). © Peter Gebel

Ruhestandspfarrer Alois Raith hat in Altenerding seinen 90. Geburtstag gefeiert. Er ist noch immer in den regulären Dienstplan eingebunden - und das hält ihn auch fit.

Erding – Nicht enden wollte die Schlange der Gratulanten, die Ruhestandspfarrer Alois Raith beim Empfang der Pfarrei Altenerding-Klettham zu seinem 90. Geburtstag gratulieren wollten. Der Jubilar freute sich sichtlich über die zahlreichen Segenswünsche seiner Gemeindemitglieder, zu denen sich auch Landratsstellvertreter Franz Hofstetter und Vizebürgermeisterin Petra Bauernfeind gesellten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Hochgelobt wurde Pfarrer Raith von vielen Seiten. Dass es im Altenerdinger Pfarrverband so gut funktioniert, ist zum Teil auch sein Verdienst, denn trotz seines hohen Alters ist der Pfarrer immer noch im regulären Dienstplan eingebunden. Sehr geschätzt wird er in allen Bereichen der Gemeinde wie auch im Seniorenkreis, an dem er regelmäßig teilnimmt, dazu sind seine Bergmessen unvergessen.

Der umtriebige Pfarrer wuchs in Neufraunhofen mit zwei Geschwistern auf, der Vater betrieb daheim eine eigene Schmiede, die Alois eigentlich hätte übernehmen sollen. Doch der wollte lieber Pfarrer werden so wie sein Heimatpfarrer Neumeier, den er als Ministrant mit der Laterne zur Krankenkommunion begleiten durfte. So wechselte der Bub nach sieben Jahren auf der Knabenschule aufs Gymnasium nach Scheyern und schlug die kirchliche Laufbahn ein. Im Freisinger Dom wurde er 1959 zum Priester geweiht, kam nach Stationen in Mühldorf, München und Mittenwald nach Ohlstadt. Dort betreute er über 30 Jahre lang seine Pfarrgemeinde.

Erst beim Eintritt in den Ruhestand vor gut 20 Jahren kam der Priester nach Altenerding, wo er sich bis heute in der Pfarrgemeinde seelsorgerisch betätigt. Hier konnte er vor drei Jahren sogar das Diamantene Priesterjubiläum feiern.

Dass der Pfarrer noch so aktiv im Leben steht, ist nicht zuletzt auch das Verdienst seiner langjährigen Haushälterin Agnes Kronberger, die ihren Pfarrer bekocht und mit ihm seit über 50 Jahren den Alltag teilt.

Seit der Pfarrstation in Mittenwald zog es Raith oft in die Berge, wo er sogar einmal mit Kardinal Julius Döpfner im Wettersteingebirge unterwegs war. So wurde er zu seinem Geburtstag nicht nur mit lobenden Worten bedacht, sondern auch mit vielen Präsenten wie einem Buch von Reinhold Messner, das von der Bergsteigerlegende noch signiert werden soll. Blumen und allerlei Leckereien füllten den Gabentisch, sogar frische Schux’n wurden extra gebacken. Nicht zu übersehen auch das persönliche Geschenk von Mesner Franz Bauer, der dem Pfarrer ein großes Porträtfoto überreichte, das ihn bei der Messfeier zeigt.

Befragt nach dem Geheimnis seiner Fitness, nennt der Pfarrer das Feiern der Heiligen Messe, das ihn jung halte. „Dann bin ich immer noch mit dem Radl unterwegs und dazu die Gartenarbeit“ sagt der Pfarrer im Unruhestand und wünscht sich, dass er gesund bleibt und noch lange die Eucharistie feiern kann.

Gerda & Peter Gebel