Als das Ende des Landkreises Erding kurz bevor stand

Von: Gerda Gebel

Teilen

Nicht mit uns: eine Demo auf dem Schrannenplatz in Erding mit Landrat Simon Weinhuber und Plakaten. In der Mitte ist das Plakat „Himme, A… und Zwirn, d’Landkreisteiler ham koa Hirn“ von Harry Seeholzer (Bub im gelben Hemd) zu sehen. Chronist der Auseinandersetzung war Konrad Kressierer, langjähriger Fotograf der Heimatzeitung (l.). © Peter Gebel (Repro)

„50 Jahre Landkreis-Gebietsreform“ wurde vor kurzem als große Erfolgsgeschichte gefeiert. Doch bis die endgültige Entscheidung über die Auflösung von zahlreichen Landkreisen gefallen war, spielten sich auch in Erding dramatische Szenen ab, war doch auch der Landkreis akut von der Auflösung bedroht.

Erding - Mitten im Geschehen war damals Ehrenkreisbäuerin Marianne Rötzer (87), die zu dieser Zeit für die Bayernpartei im Kreistag saß. Zusammen mit Elisabeth Kaiser (67), der Tochter des damaligen Landrats Simon Weinhuber, lassen wir die entscheidenden Akte des Landkreis-Krimis Revue passieren.



Leistungsfähigere Gemeinden und Landkreise wollte die Staatsregierung mit ihrer großen Gebietsreform erreichen. In einem ersten Schritt wurde im Jahr 1972 die Zahl der Landkreise praktisch halbiert, indem kleinere Landkreise aufgeteilt und größeren zugeschlagen wurden. Neben einer Einwohnerzahl von etwa 80 000 Bürgern waren die Kriterien für die Erhaltung eines Landkreises eine Wachstumsperspektive, ein ausreichend großes Krankenhaus und weiterführende Schulen.



In Erding wähnte man sich schon auf der sicheren Seite, da diese Kriterien weitgehend erfüllt wurden. Doch das Blatt wendete sich schnell, wie aus alten Zeitungsberichten zu entnehmen ist. Die Bombe platzen ließ am 25. April 1971 der Landtagsabgeordnete Erich Schosser (CSU) bei einem CSU-Frühschoppen in Grüntegernbach.



Nach den Vorstellungen des Innenministeriums sollte der Landkreis Erding aufgelöst und dem Landkreis Freising zugeschlagen werden. Die Stadt Erding würde damit ihrer Funktion als Kreisstadt beraubt, die gemeinsame Kreisstadt des geplanten Mammut-Landkreises hätte Freising werden sollen.



Einschneidende Veränderungen wären auch auf dem Landkreis-Osten zugekommen: Taufkirchen sollte demnach Landshut zugesprochen werden, Dorfen hätte dem Landkreis Wasserburg zugeschlagen werden sollen.



Kaum verkündet, löste diese Hiobsbotschaft eine Protestwelle aus. Landrat Simon Weinhuber (Bayernpartei) brach seinen Urlaub ab, der Landtagsabgeordnete Matthias Stuhlberger aus Wartenberg rief zur Gründung einer Bürgerinitiative auf, der CSU-Kreisvorsitzende Hans Zehetmair und der SPD-Kreisvorsitzende Max Dasch protestierten vehement gegen die Pläne. Der Erdinger Kreistag berief umgehend eine Sondersitzung in der Knabenrealschule in Altenerding ein.



Unter den Zuhörern waren auch einige Schulklassen und sogar drei Frauen, wie in dem Zeitungsbericht erwähnt wurde. Mit dabei auch Marianne Rötzer als eines von sieben Mitgliedern der Bayernpartei. „Wir hatten ja damals noch keinen eigenen Sitzungssaal und mussten mit den Sitzungen wandern in die Berufsschule oder in die Turnhalle in Heilig Blut, wo dann die Tische und Stühle extra hintransportiert wurden“, erinnert sich die 87-jährige Siglfingerin.



Heftige Szenen spielten sich in der historischen Sitzung ab, als Weinhuber dem Taufkirchener Bürgermeister Barthl Wegmann Separationsbestrebungen vorwarf, gegen die dieser sich vehement verwahrte. Nach intensiven Debatten wurde eine Resolution gegen die Auflösung des Landkreises verabschiedet. Sollte es tatsächlich dazu kommen, drohte man mit einer Normenkontrollklage.



Elisabeth Kaiser, geb. Weinhuber, Tochter des ehemaligen Landrats, war zu der Zeit ein Teenager von 16 Jahren. „Da gab es auch bei uns daheim viele Diskussionen über das Thema“, erinnert sie sich. Aufgewachsen ist sie mit acht Geschwistern in Walpertskirchen, wo die Weinhubers eine Landwirtschaft betrieben.



Im Erdinger Stadtrat warnte Bürgermeister Alois Schießl vor den Folgen für die Kreisstadt: Die Verlegung des Landratsamtes nach Freising wäre eine unzumutbare Belastung für die Bürger, die schon durch den Militärflughafen in Erding große Opfer brächten. Landratsämter waren schon damals für die Bürger enorm wichtig, da sie diverse Ämter wie das Pass- und Ausweiswesen, die Kfz-Zulassung sowie das Jagd- und Fischereirecht und Teile des Bauwesens innehatten. Diese wurden erst bei der Gemeindereform 1976 auf die Gemeinden übertragen.



Dorfens Bürgermeister Wolf war entsetzt über die geplante Zuteilung zum Landkreis Wasserburg, da die Orientierung seiner Stadt hauptsächlich Richtung Erding und München führte, dagegen keine sozio-ökonomischen Verflechtungen nach Wasserburg bestanden.



Landrat Simon Weinhuber sah keine Vernunftgründe für die Zerstückelung des Landkreises Erding, er empfand die Pläne als „einmalig skandalös in der bayerischen Geschichte“, war doch Erding ein ehemaliger Landgerichtsbezirk, hatte die größte Schranne neben München, die zweitgrößte landwirtschaftliche Nutzfläche der bayerischen Landkreise und stand mit damals 74 000 Einwohnern an 19. Stelle in Bayern.



Weiteres Wachstum war durch den Bau der S-Bahn-Strecke zu erwarten, zudem stand die Fertigstellung des neuen Kreiskrankenhauses an der Bajuwarenstraße kurz bevor. Ein Projekt, das Weinhuber (BP) gegen viele Widerstände mit großer Anstrengung vorangebracht hatte.



Hauptargument für die Angliederung des Landkreises Erding an Freising war der Bau des geplanten Großflughafens zwischen den beiden Landkreisen, damit der Flughafen auf dem Gebiet nur eines Landkreises lag. Dieses Ziel hätte man jedoch leicht durch Zuteilung von Hallbergmoos an den Erdinger Landkreis erreichen können.



War die Idee vielleicht eher parteipolitischen Strategien entsprungen? In der CSU-dominierten Staatsregierung hatte ein Landkreis mit einem Landrat der Bayernpartei sicher keine guten Karten, so die Vermutung von Marianne Rötzer mit Blick auf den benachbarten Landkreis Ebersberg, wo der damalige Präsident des Bauernverbandes, Otto Freiherr von Feury von der CSU, seinen Wohnsitz hatte. „Der hatte dort Hausmacht, deshalb blieb sein Landkreis unangetastet“, so ihre These, obwohl der Ebersberger Landkreis doch viel kleiner war als der später aufgelöste Landkreis Wasserburg.



Doch in der Staatsregierung war man sich intern schon nicht einig: Planungsminister Max Streibl stellte sich gegen eine Zerstückelung, auch Justizminister Philipp Held wollte keine Verschmelzung von Erding und Freising. Vor allem Innenminister Bruno Merk favorisierte die Zerschlagung Erdings und erhielt von der CSU-Landtagsfraktion freie Hand für seine Gebietsreform, während der Erdinger CSU-Ortsvorsitzende Hans Zehetmair noch überzeugt war: „Wenn jemand den Landkreis retten kann, dann nur die CSU.“



Die Junge Union Erding mit ihrem Ortsverbandsvorsitzenden Hans Lindmayer drohte gar mit Rücktritt von ihren Parteiämtern im Falle der Auflösung. Proteste kamen auch in zahlreichen Leserbriefen. So sah die Kreishandwerkerschaft Erding einen „Verstoß gegen demokratische Gepflogenheiten“ und bedauerte den drohenden Verlust der Allgemeinen Ortskrankenkasse mit dem niedrigsten Beitragssatz in Bayern.



Weinhuber suchte das Gespräch mit Ministerpräsident Alfons Goppel, nachdem Innenminister Merk hatte mitteilen lassen, er empfange keine Landräte mehr. Weinhuber forderte: „Die Stadt Erding muss auf die Barrikaden gehen!“ und rief zu einer öffentlichen Kundgebung in Erding auf, zu der auch Bundesminister Josef Ertl und der CSU-Bundestagsabgeordnete Albert Probst eingeladen wurden.



Taufkirchen, das immer noch verdächtigt wurde, sich abspalten zu wollen, gab per Telegramm ein Treuebekenntnis zum Landkreis Erding ab. Der Erdinger Bürgermeister Alois Schießl mahnte zur Einigkeit. Er versandte Unterschriftslisten gegen die Landkreisauflösung an Behörden und Betriebe zusammen mit dem Aufruf, sich an der Großkundgebung auf dem Schrannenplatz am Sonntag, 16. Mai 1971, zu beteiligen.



So versammelten sich auf dem Schrannenplatz 3500 Bürgerinnen und Bürger. Viele bekundeten ihren Protest auf Spruchbändern und Plakaten. Zu Wort kamen neben Landrat Simon Weinhuber (BP) auch mehrere aktuelle und ehemalige Abgeordnete, dazu spielten Musikkapellen aus dem Landkreis.



Noch gut an das eindrucksvolle Ereignis erinnern kann sich Landratstochter Elisabeth Kaiser. „Der Papa mit seiner tiefen Bassstimme war ja ein Vollblut-Politiker und konnte die Leute mitreißen“, sagt sie. „Nie möchte ich einer Partei angehören, die mit absoluter Macht regieren kann“, rief Weinhuber auf der Kundgebung. Eine Haltung, die seine Tochter gut von ihrem Vater kannte. Zum Abschluss der Kundgebung spielte die Wasentegernbacher Blaskapelle die Bayernhymne.



Noch heute sieht Elisabeth Kaiser ihren Vater vor sich, wie er zusammen mit tausenden Demonstranten voller Inbrunst die Hymne sang, mittlerweile war seine Stimme von den vielen Reden schon etwas angegriffen.



Selbstverständlich war auch Marianne Rötzer dabei. Mitgebracht hatte sie sogar ihren zehnjährigen Sohn Bernhard. Der ehemalige Post-Wirt hat jedoch nur noch vage Erinnerungen an „viele Reden und viele Transparente“, wie er berichtet. „Es war schon bewegend, wie alle zusammengeholfen haben gegen die Zerschlagung des Landkreises“, meint Marianne Rötzer.



Auch Harry Seeholzer (62), heute Dritter Bürgermeister und Stadtrat für Erding Jetzt, war als elfjähriger Bub live dabei bei der Demonstration – und zwar in erster Reihe. Seeholzer hatte mit seiner Klasse an der Schule am Lodererplatz eifrig Plakate für das Großereignis gemalt. „Himme, A…. und Zwirn- d’Landkreisteiler ham koa Hirn“ schrieb er auf sein Plakat. Den Anlass habe die Lehrerin den Kindern zwar erklärt, „aber richtig verstanden haben wir das nicht“, sagt Seeholzer 50 Jahre später schmunzelnd. Er war natürlich stolz, dass er sein Plakat direkt vor dem Rednerpult in die Höhe halten durfte.



Der laute Protest aus Erding blieb nicht ungehört: Ein Hoffnungsschimmer kam am Dienstag, 18. Mai 1972, auf, als Staatssekretär Erich Kiesl vor der Erdinger CSU-Spitze Hoffnung auf den Erhalt des Landkreises machte. „Man hat auch in München erkannt, dass zwischen Erding und Freising nicht die allerengsten Verbindungen bestehen.“



Wenige Tage später war das große Zittern vorbei: Der Landkreis Erding war gerettet, in der Region München wurde nur der Landkreis Wolfratshausen aufgelöst. „Das war eine große Erleichterung in allen Parteien und bei den Bürgern“, sind sich Marianne Rötzer und Elisabeth Kaiser einig. Freuen konnte sich der Landkreis Erding über den Zugewinn der Gemeinden Isen und St. Wolfgang, die zum (ebenfalls aufgelösten) Landkreis Wasserburg gehört hatten. Auch der Verlust von Wasentegernbach und Grüntegernbach wurde abgewendet.



Heute – 50 Jahre später – steht der Erdinger Landkreis mit 140 000 Einwohnern als Boom-Region bestens da mit einer jungen Bevölkerung, beinahe Vollbeschäftigung und großer Wirtschaftskraft. Kaum jemand kann sich da noch vorstellen, wie knapp der Landkreis der Auflösung entgangen ist.

Gerda und Peter Gebel