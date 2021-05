Angriff auf die Demokratie

Als Flüchtling getarnter Soldat soll Aufstand vorbereitet haben

von Hans Moritz schließen

Der Soldat Franco A., der sich als syrischer Asylbewerber ausgegeben hat und mehrere Monate lang in Erding in einer Unterkunft gelebt hat, um in dieser Rolle möglicherweise Anschläge auf Politiker zu verüben, könnte für einen Aufstand in Bayern geworben haben.

Erding– Darauf lassen Recherchen des Bayerischen Rundfunks schließen, die kurz vor Beginn des Prozesses vor dem Oberlandesgericht Frankfurt kommende Woche bekannt wurden. Die Bundesanwaltschaft hält den heute 31-Jährigen für einen Einzeltäter.

Aufgeflogen war Franco A., der einer deutsch-französischen Elitetruppe angehört hat, im Februar 2017, als er eine am Flughafen Wien-Schwechat deponierte Pistole abholen wollte. Die Ermittlungen ergeben, dass der damals 28-Jährige ein Doppelleben geführt hat und 2015 als Syrer getarnt um Asyl bat –ausgerechnet in seiner Heimatstadt Offenbach.

So kam er Anfang 2016 nach Erding und wurde in einer Asylunterkunft an der Wilhelm-Weindler-Straße untergebracht. Die Fahnder konnten seine Bewegungen anhand des Kommunalpasses des Erdinger Landratsamtes nachzeichnen. Die Geldkarte war bis vor kurzem das bayernweit einzigartige Zahlungsmittel für Geflüchtete.

Nun wurden neue Details bekannt. Der BR berichtet, dass Franco A. Kontakt zu rechtsextremen Netzwerken hatte. Es soll um Vorbereitungen für den Umsturz des demokratischen Systems gegangen sein. Nach Informationen des Senders trat er nur sechs Wochen vor seiner Verhaftung in Österreich als Redner bei dem „Preußen Abend“ in München auf, eine seit Jahrzehnten bestehende Organisation, zu deren Veranstaltungen sowohl rechtskonservative Akademiker und Vertriebenenfunktionäre als auch AfD-Politiker und Neonazis eingeladen werden, aber auch Aktive und ehemals Hochrangige des Militärs.

In einem Manuskript soll Franco A. zum Kampf gegen das System und zum Angriff auf diese Demokratie aufgerufen haben. Auch antisemitische und rassistische Äußerungen lassen sich belegen. Er selbst bestreitet vor dem Prozess jegliche terroristische Aktivitäten. ham