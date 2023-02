Als großer FC Bayern-Fan verfolgt sie jedes Spiel

Die Geburtstagsgesellschaft (v. l.): Schwiegersohn Hans Stopfer, Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, Tochter Edeltraud Jurischitz, Jubilarin Maria Kressirer, Tochter Petra Lenzkes, Tochter Edith Stopfer, Zweiter Landrat Franz Hofstetter, Enkelin Katharina Stopfer und Schwiegersohn Josef Jurischitz. © Friedbert Holz

Maria Kressirer feiert bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag und lebt noch immer alleine in ihrem Haus

Erding – Sie hat ihr ganzes Leben in der Herzogstadt zugebracht und fühlt sich immer noch sehr wohl in ihrem Haus in Siglfing: Maria Kressirer feierte dort vor kurzem ihren 90. Geburtstag, zusammen mit der Familie, die teilweise im Haus direkt nebenan wohnt.

Als jüngstes von vier Kindern wurde sie in Erding geboren, wuchs zusammen mit ihrer ein Jahr älteren Schwester Therese sowie den Brüdern Franz und Martin auch hier auf, die beide aber schon verstorben sind. Nach der achtjährigen Volksschulzeit begann sie bei der Bäckerei Neumaier eine Lehre, arbeitete danach aber auch bei anderen Bäckern und Metzgern im Ort, bis zu ihrer Rente.

Inzwischen hatte sie ihren Mann Peter, „eine Jugendliebe“, kennengelernt, baute mit ihm 1954 das gemeinsame Haus und heiratete den gelernten Kraftfahrer 1955, gerade 22 Jahre jung. Leider starb er bereits 2001 im Alter von 69 Jahren. Trotzdem lebt Anna Kressirer seitdem nicht wirklich allein, denn Edith, ihre jüngste Tochter (58), wohnt mit Mann Hans direkt daneben und kümmert sich liebevoll um die Mutter: „Wenn morgens bei ihr kein Licht brennt, schau ich sofort nach ihr.“ Die beiden anderen Töchter, Edeltraud (66) und Petra (65), leben mit ihren Familien in Unterschleißheim beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen.

Aber langweilig wird es der immer noch sehr rüstigen Seniorin sowieso nicht. Sie ist Mitglied im örtlichen Krieger- und Soldatenverein, besucht immer noch gerne Veranstaltungen der Rheuma-Liga oder macht beim Stopselclub Siglfing mit, wo sie nach dessen Gründung sogar im Vorstand saß.

Zu ihrer Lieblingsbeschäftigung gehört aber auch das Radfahren. „Wenn das Wetter nicht zu mies ist, radle ich immer noch in die Stadt, und ansonsten habe ich ja eine Bushaltestelle direkt vor der Haustüre“, beschreibt die Jubilarin ihren Dauersport, „denn als ich noch berufstätig war, hatte ich ja nie Zeit dafür“.

Apropos Sport: Sie ist großer Fan des FC Bayern, verfolgt jedes Spiel des Vereins. Und damit ihr kein Spiel auskommt, sind auf ihrem neuen großen Fernseher auch alle verfügbaren Sport-Streaming-Dienste installiert. Selbstverständlich nimmt sie sich auch viel Zeit für ihre drei Enkelkinder, die sie gerne bekocht, ihre zweite Leidenschaft. „Ganz wichtig ist mir aber die morgendliche Lektüre der Heimatzeitung, die ich nun schon seit 1955 durchgehend lese – ich muss doch wissen, was vor sich geht.“

Gefreut hat sich Anna Kressirer aber nicht nur über den Besuch ihrer Familie, immerhin haben ihr auch die Zweite Bürgermeisterin Petra Bauernfeind und der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter zum Jubiläum gratuliert und Geschenke mitgebracht. FRIEDBERT HOLZ