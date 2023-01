„Als Papst war er dann überfordert“: Josef Mundigl über seinen langjährigen Freund Joseph Ratzinger

Von: Birgit Lang

Teilen

Kannten sich gut: Stadtpfarrer Josef Mundigl (l.) mit dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger im Jahr 1978 beim 750. Stadtjubiläum in Erding. © Konrad Kressierer

Christen weltweit trauern um den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Der in Hubenstein geborene Josef Mundigl kennt ihn seit seinem Priesterstudium in Freising. Der frühere Erdinger Stadtpfarrer, geistliche Rat und zuletzt päpstliche Prälat hat den Kontakt immer aufrechterhalten. Wir haben mit dem 93-Jährigen über seinen verstorbenen Freund gesprochen.

Erding – Herr Mundigl, wie sind Ihre persönlichen Erinnerungen an Benedikt XVI.?

Er war eine Weltpersönlichkeit, einer der größten Wissenschaftler unter den größten Wissenschaftlern – nicht nur ein Theologe, sondern auch ein Philosoph. Er hat sehr viele Schüler ausgebildet, die heute als Ratzinger-Schüler einen guten Stand haben. Und er war halt dann als Papst überfordert. Er war kein kräftiger Mann, die Gesundheit war nicht seine Stärke. Er war ein freundlicher, liebenswerter Mensch, der einen Spaß vertragen hat. Er hat ja mich gekannt und schon einen Spaß vertragen müssen. Und er war ein vorbildlicher Priester.

Wo haben Sie sich kennengelernt?

In Freising beim Studium, wo er schon Professor war und ich bei ihm Student. Ich habe sehr viel von ihm lernen wollen und dürfen.

Welche Verdienste hat er um den Landkreis Erding?

Er war zweimal bei der Landkreiswallfahrt in Maria Thalheim und zweimal in Erding. Ich habe ihn nach Thalheim und nach Erding gebracht, 1978 zum Stadtjubiläum, wo die Kirche St. Johannes neu eröffnet wurde nach der Renovierung. Normalerweise wäre der Weihbischof von Soden gekommen. Ich habe ihn um Verständnis gebeten, weil ich den Ratzinger haben wollte, der schon zweimal in Freising, aber noch nie in Erding gewesen war. Der damalige Bürgermeister Gerd Vogt und ich haben das Jubiläum um eine Woche verschoben, damit er zur Eröffnung kommen konnte – und er kam. Er hat die Kirche gehalten und gepredigt – wia da Deife, wirklich großartig. Auch die kirchliche Schule Heilig Blut hat er mit mir besucht – und die Mädchenrealschule. Mit seiner Hilfe habe ich es fertiggebracht, dass die dortige Turnhalle gebaut wurde. Als Kardinal hatte er ja das letzte Wort. 1978 und 1988 war Ratzinger als Kardinal als Zelebrant des Wallfahrgottesdienstes in Thalheim.

Ist die Kritik an Benedikt XVI. aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?

Mein Gott, wer macht denn keine Fehler? Es gibt immer Kritik, a) grundsätzlich an der Kirche und b) an den vordersten Köpfen der Kirche. Ich habe ihn gemocht, das ist für mich entscheidend. Er war mein Lehrer, und wir sind alle in seine Vorlesungen gelaufen. Bei anderen Professoren haben wir schon mal geschwänzt. Bei ihm wollte jeder dabei sein. Er hat gesprochen wie gedruckt.

Hätte er mehr zur Modernisierung der Kirche beitragen können?

Natürlich. Aber heute ist ein anderer Papst da, und der macht es auch nicht recht.

Sie sind dem Zölibat gegenüber immer kritisch eingestellt gewesen, während ihn Benedikt XVI. verteidigt hat.

Das bin ich heute noch. Für mich ist der Zölibat das größte Hindernis auf dem Weg zum Priestertum. Aber man hat mit ihm darüber reden und streiten können. Als Oberhaupt der Kirche hatte er nicht nur die Deutschen unter sich, das war nicht so einfach. Aber er ging immer offen und menschlich mit den Leuten um. Einige haben ihn nicht verstanden. In manchen Dingen war er schon sehr streng und eng. Aber er konnte es immer begründen und theologisch untermauern – was er wollte und was die Kirche ist.

Haben Sie Ratzinger später auch noch getroffen?

Ja, ich war ein paar Mal in Rom, wo ich ihn gesehen habe. Auch einmal mit Freunden aus Erding, wo er mich allein zum Essen eingeladen hat. Da habe ich mit ihm hinter den dicken Mauern des Vatikans ein ganz normales Essen gegessen, ein Wammerl. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns auch immer geschrieben. Es war ein großartiges Erlebnis, eine wunderbare Verbindung mit dem Oberhaupt der Kirche auf Du und Du zu sein.