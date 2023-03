Sohn findet Mutter (82) tot in verrauchter Wohnung

Von: Timo Aichele

Im Einsatz waren am Sonntagmorgen die Feuerwehr Altenerding, Rettungsdienst und Polizei. © Feuerwehr Altenerding

Nach einem Wohngunsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Altenerding ermittelt die Kripo.

Altenerding – Eine 82-jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Altenerding verstorben. Ihr Sohn öffnete am Sonntag gegen 7.20 Uhr die Tür zur Wohnung seiner Mutter in einem Mehrfamilienhaus an der Herzogstandstraße. In den vollkommen verrauchten Räumen fand er die 82-Jährige leblos vor.

Der Sohn und seine Begleiterin erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord auf Nachfrage mit. Auch drei Einsatzkräfte der Polizei mussten nach ihrem Einsatz wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntag war die verrußte Wohnung versiegelt. Erkenntnisse zu Brandursache und dem entstandenen Sachschaden sollen ab Montag gewonnen werden. Allerdings gehe die Polizei aktuell nicht von Fremdverschulden aus, teilt das Präsidium mit.