DeSchoWieda: Open Air auf dem Altenerdinger Bolzplatz

Auf dem Bolzplatz am Sepp-Brenninger-Stadion in Altenerding findet das „Heimspiel“ der DeSchoWieda-Jubiläumstour zum zehnjährigen Bestehen am 17. Mai statt. Rechts ist der Jugendtreff zu sehen. Song-Premiere mit Ringlstetter

Konzertprogramm zum Zehnjährigen der Band mit Gästen

Von Gerda Gebel schließen

Viel geboten ist beim DeSchoWieda-Konzert am 17. Mai am Altenerdinger Sepp-Brenninger-Stadion. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Altenerding – Heimspiele haben die Kronseder-Zwillinge Max und Sebastian in ihrer Zeit als Jugendkicker bei der SpVgg Altenerding schon viele auf dem Sportgelände des Vereins absolviert, doch keines kommt an das Mega-Event am Mittwoch, 17. Mai, heran. Dann nämlich geben die beiden mit ihrer Band DeSchoWieda und einigen Special Guests ein Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen der Band auf dem Bolzplatz am Sepp-Brenninger-Stadion. Frontmann Max Kronseder berichtet von den Vorbereitungen.

Der Bolzplatz gegenüber vom Altenerdinger Jugendtreff ist noch eine beschauliche grüne Wiese. Sie wird eingezäunt und zum Konzertgelände mit einer Trailerbühne wie bei einem Open Air umfunktioniert. Die Veranstaltung ist als Stehplatzkonzert konzipiert, wird also nicht bestuhlt.

Damit kein Besucher Hunger und Durst leiden muss, sind um das Areal mehrere Gastro-Stände geplant, dazu auch einige Toilettenwagen für dringende Bedürfnisse. Die Bewirtung übernimmt die SpVgg Altenerding zusammen mit dem ehemaligen Stadthallen-Wirt Reinhold Dangl.

Mit dem Kartenverkauf sind die Musiker sehr zufrieden, es seien aber noch Karten zu haben, so Kronseder. Diese gibt es im Internet auf tickets.deschowieda.de auch zum Selbstausdrucken. Preis: 28,70 Euro. Das Gelände kann rund 1500 Besucher fassen. „Wir freuen uns auf alle, die kommen“, versichert Kronseder im Namen aller Musiker.

Was das Wetter betrifft, sind die Burschen zuversichtlich: „Wir essen schön brav alles auf, damit wir gutes Wetter beim Konzert bekommen“, witzelt Max Kronseder ganz entspannt. Nur bei Sturm und starkem Dauerregen steht eine Verschiebung zur Debatte – ansonsten wird gespielt. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, dann steigt um 19.30 Uhr als Einheizer Julian Wittmann aus Lengdorf auf die Bühne. Gegen 20 Uhr läuft der Countdown für DeSchoWieda, die nach und nach wechselnde Gäste für gemeinsame Songs auf die Bühne holen. Mit dabei sind bekannte Namen wie Nicki, Hannes Ringlstetter und der Oimara. Die Fans können sich auf bekannte Songs freuen, aber auch eine Premiere steht auf dem Programm: „Zusammen mit Hannes Ringlstetter und dem Oimara geht’s an den Gardasee“, verrät Kronseder.

Am Tag nach dem Konzert, dem Feiertag Christi Himmelfahrt (Vatertag), findet die Radler-Tour des Erdinger Brauhauses statt. Start und Ziel sind am Sepp-Brenninger-Stadion, wo dann auf dem Konzertgelände ein Biergarten mit Livemusik eingerichtet wird. GERDA GEBEL

Internet

Konzertkarten für DeSchoWieda gibt es zum Preis von 28,70 Euro auf tickets.deschowieda.de (auch zum Selbstausdrucken).

Zur Radler-Tour findet man Infos samt Route und Rahmenprogramm im Internet auf www.erdinger-brauhaus.de

Song-Premiere mit Ringlstetter