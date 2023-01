Feuer im Kaminholzlager

Von: Hans Moritz

Die Feuerwehr Altenerding löschte das Kaminholz in der Maschinenhalle und brachte die verkohlten Scheite ins Freie. © Hans Moritz

Zu früh abgebrannt ist Feuerholz auf einem Hof an der Ardeostraße in Altenerding.

Altenerding - Die Eigentümer hatten am Freitagmorgen die Scheite in einer Maschinen- und Lagerhalle zugesägt. Gegen 18 Uhr bemerkte der Inhaber Feuerschein aus der Halle. Als er nachsah, entdeckte er den Brand in dem Holzlager. Er und die Familie unternahmen erste Löschversuche. Wenig später traf die Feuerwehr Altenerding ein, spritzte das Lager ab und karrte die Scheite ins Freie. Der Schaden hält sich in Grenzen, allerdings hätte nicht viel gefehlt, und die Halle wäre ein Raub der Flammen geworden – inmitten dicht bewohnten Gebietes. Als Ursache kommt Funkenflug in Frage. ham