Kripperl-Idyll im Wintergarten

Von: Hans Moritz

Eindrucksvoll detailverliebt ist die Weihnachtskrippe von Franz und Brigitte Limbrunner aus Erding. Vieles ist handgemacht, die Szenen wechseln. Unser Bild zeigt: Noch ist der Stall von Bethlehem leer – noch eine Woche. © privat

Brigitte Oswald-Limbrunner hat in ihrem Wintergarten in Altenerding mit ihrem Mann Franz Limbrunner ein ganz besonderes Kripperl stehen. Die beiden haben es in mehr als 40 Jahren aufgebaut.

Altenerding – Nun beginnt wieder die Zeit der Weihnachtskrippen. Eine besonders schöne hat Brigitte Oswald-Limbrunner im Wintergarten ihres Hauses in Altenerding stehen. Mit ihrem Mann Franz Limbrunner hat sie das Kripperl in mehr als 40 Jahren aufgebaut und immer weiter entwickelt, zunächst in Oberding und nun in Altenerding.

„Wir haben wechselnde Darstellung, die Heilige Familie zieht immer erst an Heiligabend ein, und im Januar kommen die Heiligen Drei Könige“, erzählt Oswald-Limbrunner im Gespräch mit unserer Zeitung, gibt jedoch auch augenzwinkernd zu: „So ganz streng biblisch geht es bei dieser Krippe aber nicht zu.“

Das meiste ist selbst gemacht, die Figuren haben die Limbrunners teils fertig gekauft, „manche Figuren haben ich aber auch selbst angezogen“, berichtet sie.

Aufgestellt wird die Krippe immer um den 8. Dezember, dem Geburtstag Franz Limbrunners.

Die Detailverliebtheit ist beachtlich. Da sitzt eine Mutter auf der Bank, ein Baby im Arm, das eine Banane isst. Vor dem Haus stehen Männer in bäuerlicher Kleidung und mit Schürze, die Maroni rösten. Daneben weiden Schafe und Ziegen, und aus einem Verschlag kommt gerade ein Hahn heraus, um die Hühnerleiter hinunter zu stolzieren.

Sogar einen künstlichen See haben die Limbrunners angelegt, davor ein Mann, der sich auf eine Krücke stützt und von einem Hund „umschwanzelt“ wird.

Auf eine Kulisse konnte verzichtet werden, die bildet der Garten der Limbrunners an der Weidenstraße.