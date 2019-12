„Komatös alkoholisierter Obdachloser“ mit Taschen voller Fahrradzubehör

Einen „komatös alkoholisierten Obdachlosen“ hat die Polizei am Altenerdinger Bahnhof aufgegriffen. Er hatte einiges an Fahrradzubehör dabei - die Polizei vermutet, dass er die Geräte entwendet hat.

Altenerding - Eine hilflose Person am Bahnhof Altenerding wurde der Polizei Erding am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr mitgeteilt. Vor Ort trafen die Polizisten einen „komatös alkoholisierten Obdachloser aus Osteuropa“, der anschließend zur Entgiftung in das Klinikum Erding gebracht wurde, heißt es im Pressebericht.

Als er und seine Sachen nach Ausweispapieren durchsucht wurden, konnte zahlreiches Fahrradzubehör gefunden werden, darunter Tachometer und Stecklichter.

Es liege nahe, so die Polizei, dass die Geräte im umliegenden Bereich von diversen Fahrrädern entwendet wurden, jedoch seien bisher konkret keine Geschädigten bekannt. Diese sollten sich gegebenenfalls bei der Polizei in Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80 melden.

vam