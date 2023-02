Hochwasser-Petition im Landtag gescheitert

Von: Hans Moritz

Kahlschlag: Sieht so das Semptufer nach dem Bau des Hochwasserschutzes aus? Die Anrainer befürchten das. Das Bild links zeigt den Vorher-Nachher-Stand an der Ardeobrücke, das Bild rechts den an der Landgerichtstraße. © Verein

Im Bemühen, den Bau von Hochwasserdämmen und -deichen entlang der Sempt in Altenerding zu verhindern, haben die im Verein Naturnaher und dezentraler Hochwasserschutz Sempt e.V. engagierten Anlieger eine weitere Niederlage hinnehmen müssen.

Erding - Der Landtagsausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz wies die Petition als unbegründet zurück. Nur Grüne und SPD stimmten dafür. Das berichten Christian Veicht, Georg Bichlmeier, Rainer Hörl, Josef Stimmer und Anton Bichlmeier nach ihrem Besuch in München.



„Doch es entwickelte sich eine eigentlich recht gute Diskussion“, sagt Veicht unserer Zeitung. Alle Fraktionen hätten Verständnis für die Anliegen des Vereins gezeigt. Er bleibt bei seinen Kritikpunkten.



Die Anlieger sehen weiterhin die Gefahr, dass an den Brücken, vor allem der an der Ardeostraße, brisante Verklausungen entstehen könnten. Es müsse zudem sichergestellt werden, dass alle Wehr rechtzeitig und vollständig geöffnet werden. Weiterhin fordert der Verein vom Wasserwirtschaftsamt die lange zugesagte Bachauskehr. Vor allem aber kämpfen die Anrainer um den Erhalt des Baumbestandes.



Doch da machte ihnen Benno Zierer, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, der Petition und Parlamentsbesuch mit eingefädelt hatte, wenig Hoffnung. „So leid es mir tut, aber ohne Bauwerke geht es nicht. Und wenn eine Mauer gegründet werden muss, egal wie hoch, dann kommt man um das Fällen der Bäume nicht herum“, so der Freisinger. Auch er kritisiert, dass der Fluss nach wie vor nicht ausgebaggert worden sei, um die Abflusskapazität zu erhöhen. „Und auch ich sehe die Ardeobrücke als große Problem. Hier könnte es zu gefährlichen Stauungen kommen.“



Was Zierer und Verein wundert: Alle Abgeordneten hätten sich (auch) für einen Rückhalt in der Fläche ausgesprochen – und damit für eine Alternative zu Mauern und Deichen. Einen Kompromiss lehnt das Wasserwirtschaftsamt aber ab. „Das plant trotzdem unbeirrt und kompromisslos den alleinigen linearen Hochwasserschutz und den damit verbundenen Kahlschlag in Altenerding“, heißt es in einer Stellungnahme an unsere Zeitung.



Veicht wirft dem FW-geführten Umweltministerium vor, „immer von naturnahem Ausbau zu reden, um am Ende dann doch technische Lösungen zu realisieren, so auch bei uns“. Deswegen kämen nicht zuletzt auch von Umweltminister Thorsten Glauber „nur Lippenbekenntnisse“.



Veicht geht davon aus, dass in wenigen Wochen das Planfeststellungsverfahren für den Ausbauabschnitt bei Bergham/Aufhausen anläuft. „Das werden wir genau verfolgen.“ Selbst wenn die Chancen auf baumerhaltende Maßnahmen schwinden, „werden wir weiter mit der Politik und den Verbänden in Verbindung bleiben“. Infos unter: www.hochwasserschutz-sempt.de. ham