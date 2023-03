Altenerding: Viele neue Leser, viele neue Bücher

Von: Gerda Gebel

Freuen sich auf die Büchervorstellung am Palmsonntag (v. l.): Bücherei-Leiterin Renate Paukner-Fill, die Mitarbeiterinnen Elisabeth Gschlößl und Resi Mittermaier und Helene Barth vom Strickcafé am Zehmerhof. © Peter Gebel

Die Pfarrbücherei Altenerding freut sich über 15 Prozent Zuwachs und hat viele neue Bücher zu bieten. Einige werden am Palmsonntag vorgestellt.

Altenerding – Auf ein äußerst erfolgreiches Jahr mit einer satten Steigerung der Leserschaft und zahlreichen Aktivitäten blickt die Pfarrbücherei Altenerding zurück. Auch heuer sind diverse Veranstaltungen geplant, wie Bücherei-Leiterin Renate Paukner-Fill berichtet. Die erste findet am Palmsonntag statt.

Um fast 15 Prozent hat sich die Zahl der Leser im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Unter den neuen Bücherei-Nutzern sind viele junge Familien mit Kindern und neu Zugezogene, so die Statistik. „Damit haben wir 546 aktive Leser mit über 6000 Bücherei-Besuchen“, hat Paukner-Fill ausgerechnet. Mehr als die Hälfte der Ausleihen gab es bei Kinder-Medien mit Kinderbüchern, CDs, DVDs, Spielen und Tonies.

Intensiv arbeitet die Pfarrbücherei mit der Grundschule und dem Kinderhaus am Ludwig-Simmet-Anger zusammen. Die Kinder aus beiden Einrichtungen sind oft zu Besuch. Auch der benachbarte AWO-Kindergarten kommt vierzehntägig zur Ausleihe.

Zu betreuen hatten die Ehrenamtlichen nicht nur die regulären Öffnungszeiten, daneben fanden auch zwei gut besuchte Bücherflohmärkte, ein Tag der offenen Tür und eine Büchervorstellung statt. Besonders die Flohmärkte sind eine wichtige Einnahmequelle. Die Hälfte der Kosten wird über Zuschüsse von der Stadt Erding, der Pfarrei und der Diözese getragen. „Die Ausleihe ist ja bei uns kostenlos, deshalb sind auch Spenden wie vom Verkauf der Palmbuschen durch den Pfarrgemeinderat sehr willkommen zum Kauf von neuen Büchern“, erklärt die Bücherei-Leiterin, die ebenso wie ihre 13 Mitarbeiter ehrenamtlich tätig ist. Mit den Einnahmen und Zuschüssen konnte sie viele neue Medien einkaufen.

Vorgestellt werden die interessantesten Anschaffungen am Palmsonntag, 2. April, um 18 Uhr im Strickcafé am Zehmerhof in Langengeisling. „Die Kombination ,Bücher und Wein‘ im Strickcafé wurde im Vorjahr sehr gut angenommen“, berichten Paukner-Fill und Helene Barth, Inhaberin des Strickcafés und langjährige Leserin in der Altenerdinger Bücherei. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist unbedingt erforderlich unter Tel. (0 81 22) 1 51 92 oder per E-Mail an servus@zehmerstrick.cafe.

Der nächste Bücherflohmarkt ist für 6. Mai geplant, im Herbst soll es wieder einen Tag der offenen Tür geben. Die seit zwei Jahren laufende Handy-Spenden-Aktion mit der Kolpingsfamilie Altenerding endet vorerst zum 31. März. Wer die Pfarrbücherei im Untergeschoss des Pfarrheims noch nicht kennt, „soll doch einfach mal vorbeischauen und sich von dem umfangreichen Angebot überraschen lassen“, wirbt Renate Paukner-Fill.

Geöffnet ist die Pfarrbücherei Altenerding im Pfarrheim an der Pfarrer-Fischer-Straße sonntags von 9.15 bis 11.30 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 18.30 Uhr und jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr zum Seniorennachmittag.