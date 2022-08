Altenpfleger in Erding: Fachlich fit, sozial kompetent

Von: Bernd Heinzinger

Große Freude herrschte bei den Abschlussschülern, Lehrern sowie den Vertretern des Trägers und des Landkreises in der Erdinger Berufsfachschule für Altenpflege, unter ihnen die beiden Staatspreisträger Angelika Froschauer (Note 1,0; vorne, 5. v. r.) und Tomas Rodriguez Garcia (Note 1,3; mittlere Reihe, 7. v. r.). © Bernd Heinzinger

Die Berufsfachschule in Erding hat 25 frischgebackene Altenpfleger verabschiedet. Damit ging eine Ära zu Ende. Alle haben bereits eine Festanstellung.

Erding – Eine historische Verabschiedung gab es an der Erdinger Berufsfachschule für Altenpflege. Zum letzten Mal wurde ein Abschlussjahrgang nach dem erfolgreichen Bestehen der dreijährigen Ausbildung in die Berufswelt entlassen. Durch die Generalistik entsteht ein völlig neues Berufsbild – und der Name der Einrichtung ändert sich. Sie heißt künftig Berufsfachschule für Pflege.

An der Schule wird fortan in den Bereichen Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege kombiniert ausgebildet. Schul- und Klassenleiter Michael Nauen betonte: „Damit geht eine Ära zu Ende.“ Der Abschlussjahrgang sei ganz besonders gewesen: „Der große Zusammenhalt unter schwierigsten Umständen stach heraus.“ Als Klassenlehrer habe er es noch nie so einfach gehabt: „Sie regelten alles untereinander und unterstützten sich hervorragend.“ Daher verdienten alle den Team-Oscar für den besten Klassenzusammenhalt in der 20-jährigen Ära der Berufsfachschule für Altenpflege, so Nauen.

27 Berufsfachschüler aus elf Nationen nahmen an den Abschlussprüfungen teil, 25 meisterten sie. Für Nauen eine bemerkenswerte Leistung. Neben den coronabedingten Hindernissen während der Ausbildung hätten die neuen Altenpfleger auch mit vielen Krisensituationen umgehen müssen: „Körperliche Belastungen wie das Tragen von FFP2-Masken kamen hinzu.“

Der Dank des Schulleiters galt auch dem Landkreis. Mit Blick auf Vize-Landrat Franz Hofstetter sagte er: „Sie zeigen immer Ihre Wertschätzung für unsere Schule.“

Renate Hilburger-Kirlum von der Schwesternschaft München des Bayerischen Roten Kreuzes – Träger der Schule – fasste zusammen, was die neuen Altenpfleger in drei Jahren Ausbildung geleistet haben. 2100 Stunden Theorie und über 2500 Stunden Praxis standen auf dem Programm: „Ich möchte dabei ihre außergewöhnliche Sozialkompetenz hervorheben, die sie in der schweren Zeit in vielfacher Hinsicht bewiesen haben.“

Viele erfüllende und bereichernde Begegnungen im Beruf würden folgen: „Eine besondere Herausforderung des Berufs Altenpflege ist die Komplexität“, so Hilberger-Kirlum. Sie appellierte an die Berufsanfänger: „Scheuen Sie sich nicht, für die Anerkennung und Wertschätzung Ihres Berufes einzutreten.“

Aus den erfolgreichen Absolventen stachen zwei heraus: Angelika Froschauer schloss mit der Gesamtnote 1,0 ab, Tomas Rodriguez Garcia schaffte 1,3. Beide durften sich über einen Staatspreis als besondere Anerkennung für ihre Leistungen freuen.

Froschauer blickte in ihrer Rede zurück: „Wir haben uns zu einem Team entwickelt, in dem jeder seinen Platz fand.“ Daraus entstandene Freundschaften würden das weitere Leben bereichern. Sie lobte das Engagement der Lehrer und Ausbilder in der Praxis: „Sie schafften es, dass wir in allen Schlüsselqualifikationen das Beste herausholten.“ Wie gut das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern war, zeigte sich bei der Verabschiedungsfeier. Erstmals gab es für die gesamte Lehrerschaft Oscars als Anerkennung, was ein Leuchten in die Augen aller zauberte.

Die Schule ist nun für die 25 jungen Frauen und Männer Vergangenheit, Zukunftssorgen brauchen sie aber nicht haben. Alle fanden bereits eine feste Anstellung, die meisten in einem Seniorenzentrum in der näheren Umgebung.

Die Absolventen: Asia Aifa, Amina Agic, Gina Ionela Baiceanu, Haris Basic, Mohamed Bakhacha, Azra Cosickic, Alexander Ertl, Angelika Froschauer, Sabine Grundig, Bianca Haase, Jànos Hergeth, Viktoria Juhasz, Luca Karow, Nicole Leiteritz, Ankica Lindl, Nilufar Mamadjanova, Reyes Martines Chico, Rosa Ortega Romero, Beata Ovcarikova, Nicole Preisacher, Tomas Rodriguez Garcia, Leon Stefanie, Enrico Szczepaniak, Agnieszka Tymoszuk und Kanita Uzunovic.