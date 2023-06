Altstadtfest: Erdings größter Biergarten

Von: Gabi Zierz

Wird erstmals ausgeschossen: Die Schützenscheibe des Bürgerschießens, das die Erdinger Feuerschützen beim Altstadtfest veranstalten. © Verein

Das Erdinger Altstadtfest wird diesen Freitag und Samstag, 30. Juni und 1. Juli, gefeiert. Es gibt Live-Musik und vieles mehr. Premiere hat das Bürgerschießen.

Erding – Viel geboten ist diesen Freitag und Samstag beim Altstadtfest in Erding. Lange Zeile, Schrannenplatz und Kleiner Platz verwandeln sich in einen riesigen Biergarten – mit Live-Musik, Essens- und Getränkeangeboten, Kinderprogramm – und erstmals einem Bürgerschießen. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Die Aussichten sind durchwachsen.

Traditionell bildet Fischer’s Fröhlicher Tag am Freitagvormittag den Auftakt zum Altstadtfest. Er erinnert an Friedrich (1827-1890) und Katharina Fischer (1831-1894), die Gründer der Fischer’s Wohltätigkeitsstiftung. Der Tag ist Bestandteil ihres Testaments, der Ablauf detailliert festgelegt: Nach einem Gottesdienst sollte es Musik und Spiel geben, die Kinder darüber hinaus mit zwei Paar Bratwürsten und einem Liter Bier verköstigt werden. Bier erhalten die rund 1500 Grundschüler heute nicht mehr, stattdessen Limonade, Brezen und Wiener Würstl. Außerdem dürfen sie kostenlos Kettenkarussell fahren. Eine Stadtrallye mit Infos zur Stadtgeschichte und der Auftritt der Band „Schlawindl“ auf dem Schrannenplatz runden das Programm ab.

Neben dem Kettenkarussell wird an beiden Tagen auch Kinderschminken am Rathaus geboten (jeweils von 16 bis 19 Uhr), am Samstag gibt es Baseball- und Taekwondo-Vorführungen.

An beiden Tagen sorgen die Wirte der Innenstadt-Lokale für Live-Musik, dazu kommen verschiedenste Fieranten mit ihren Spezialitäten. Auf dem Schrannenplatz spielen die Bands Tetrapack (Freitag) und Schain Sticht (Samstag), im Weißbräu-Biergarten sind die Deggl-Musi (Freitag) und De Andern & i (Samstag) zu hören. Vor der Gruberei locken Blackjack 4 (Freitag) und Reach Out (Samstag) ihre Fans an, und in der Langen Zeile treten zudem die Latin Groove Band (Freitag) und Salsa-Bachate (Samstag) auf.

Heuer gibt es auch eine Premiere: Die Königlich privilegierte Feuerschützengesellschaft (FSG) Erding veranstaltet erstmals ein Bürgerschießen. Der Verein feiert 2026 sein 600-jähriges nachgewiesenes Bestehen. Aus diesem Grund und zur Vorbereitung auf die Jubiläumsveranstaltungen findet das Bürgerschießen statt – am Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 21 Uhr.

Zwei Zehn-Meter-Wettkampf-Schießstände sind dazu in einer Hofeinfahrt an der Langen Zeile aufgebaut. Geschossen wird mit dem Luftgewehr (wird vom Verein gestellt), es gibt eine Teiler-Wertung. Der Teiler gibt den Abstand des Schusses in hundertstel Millimeter von der Mitte der beschossenen Scheibe an. Er wird mit einer Auswertemaschine ermittelt.

Mitmachen können alle Interessierten ab zwölf Jahren. Sie können ihr schießsportliches Können unter Beweis stellen – getreu dem Schützengrundsatz: „Sicheres Auge und ruhige Hand“. Das Startgeld beträgt fünf Euro (eine Serie, drei Schuss).

Die besten zehn Schützen erhalten Preise, jeder geschossene Zehner wird prämiert. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Tisch im Weißbräuzelt auf dem Herbstfest, eine Gruppen-Turmführung, Essensgutscheine und VIP-Karten fürs GOP-Theater in München.

Der Schütze mit dem besten Teiler wird auf der Bürgerschießen-Scheibe verewigt. Gestaltet hat sie die Mauggener Hobbymalerin Renate Kaiser. Vorlage des Motivs war das Gemälde „700-Jahr-Feier der Stadt Erding“ von Hiasl Maier aus dem Jahr 1928. Die Siegerehrung findet am Samstag um 21 Uhr statt. Vor dem Schießstand bewirten die Schützen eine Freischankfläche mit 100 Sitzplätzen und verkaufen Getränke. Dort kann man die Schießergebnisse auf einer Anzeigetafel verfolgen.

Der Erlös aus dem Bürgerschießen und Getränkeverkauf kommt dem Verein zugute, insbesondere für die Jugendarbeit und für Rücklagen zum Ausbau des neuen Schießstands.

Die Stadt bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer, sich rechtzeitig auf Straßensperren und Umleitungen einzustellen und die Fahrzeuge aus der Innenstadt zu entfernen.