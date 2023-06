Zu gefährlich: Hängebrücke bleibt gesperrt

Von: Hans Moritz

Teilen

Zu flach für Sprünge ist das Wasser unter der Hängebrücke im Kronthaler Weiher. Der Steg bleibt deswegen gesperrt. Dafür saniert die Stadt die Insel. Hier waren die Sitzstufen abgesackt, wie links gut zu erkennen ist. © Hans Moritz

Sie ist das Wahrzeichen des „neuen“ Kronthaler Weihers: die Hängebrücke am Südufer. Doch seit geraumer Zeit ist sie gesperrt – und das wird auf unbestimmte Zeit auch so bleiben.

Dafür werden die feste und die Schwimminsel instandgesetzt. Die dafür erforderlichen Kosten von knapp 110 000 Euro gab nun der Planungs- und Bauausschuss frei, nachdem ein neues Sicherheitsgutachten erstellt worden war.



Die Schließung der Brücke geht auf ein Urteil gegen einen Bürgermeister zurück, der wegen eines Badeunfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Das Problem: Von der Brücke kann man ins Wasser springen, was in der Vergangenheit vor allem für Jugendliche die höchste Gaudi war. Allerdings ist das Wasser darunter für Sprünge zu flach. In der Stadt will niemand in die Haftung genommen werden, sollte hier etwas passieren. Ob die Brücke eines Tages abgebaut wird, ist noch nicht entschieden.



Dafür wird die Insel, auf die der Steg führt, saniert. Stadtbaumeister Sebastian Henrich kündigte die Erneuerung der Steinschüttung sowie das Entfernen beziehungsweise neue Setzen der Sitzstufen dort an. Die wurden zum Teil freigespült. Die Insel kann man schwimmend erreichen.



Und an der Schwimminsel wird die Verankerungskette gegen ein Stahlseil ausgetauscht – laut Henrich wiederum aus Sicherheits- und Versicherungsgründen. In einer Kette könnten sich Schwimmer leichter verfangen. ham