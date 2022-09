Am Wochenende in Erding: Träume auf vier Rädern

Von: Mayls Majurani

Das waren die Anfänge: Auf dem E+C-Parkplatz am Rennweg begann einst die Automobilausstellung. Seit vielen Jahren findet sie nun schon auf dem Volksfestplatz statt. © Konrad Kressierer

Die Automobilausstellung Erding (AAE) feiert am Wochenende, 24./25. September, Jubiläum. Seit 50 Jahren gibt es sie - heuer mit Neuheiten und Oldtimern.

Erding – Zweimal musste die Automobilausstellung Erding pandemiebedingt ausfallen. Jetzt ist es Zeit für das Jubiläum: Die AAE feiert dieses Wochenende 50-jähriges Bestehen, 1972 war Premiere. Am Samstag und Sonntag, 24./25. September, von 10 bis 18 Uhr präsentieren 26 Autohäuser sich und ihre Fahrzeuge.

Die Idee einer Autoschau in Erding hatte Egon J. Lechner Anfang der 1970er Jahre aus den USA mitgebracht. Damals fand die Ausstellung noch auf dem Parkplatz seines E+C-Centers am Rennweg statt. Mittlerweile wird sie nach einigen Zwischenstationen schon seit vielen Jahren auf dem Volksfestplatz veranstaltet.

In der Automobilbranche hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Der Fokus geht Richtung Nachhaltigkeit. Viele der 22 Marken werden in Erding auch ihre neuen rein elektrischen oder Hybridmodelle mit dabei haben. Freilich werden auch klassische Kraftstofffahrzeuge am Wochenende auf dem Volksfestplatz stehen. Vom kleinen City-Flitzer bis zur großen Familienkutsche, vom sportlichen Cabrio bis zur eleganten Limousine – auf der AAE dürfte für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas dabei sein. Das Besondere: Zum Jubiläum werden einige Old- und Youngtimer präsentiert.

Kleiner Mann, kleiner Einsitzer: Auch diesen Samstag und Sonntag sind Oldtimer zu sehen. Archi © srupertus

Dabei hat die Automobilbranche mit Lieferengpässen zu kämpfen. Das Neuwagenangebot ist bei einigen Marken leicht geschmälert. Deshalb ist die AAE heuer ein bisschen kompakter geworden. Der Eisstadion-Parkplatz wird nur im vorderen Bereich belegt sein – ausschließlich mit Reisemobilen. Genug Auswahl gibt es trotzdem. Denn beim Autokauf kommt es auf viel mehr an als auf Verbrauchs- und Leistungsstatistiken: Wie schaut der Wagen aus? Wie fühlt sich das Lenkrad an? Ist das Display groß genug? Fragen, auf die man auf der Automobilschau Antworten findet. Nirgendwo sonst kann man schließlich so viele verschiede Autos an einem Ort finden und sich kompetent beraten lassen. Womöglich kann auch gleich eine Probefahrt vereinbart werden.

Neben Autos und Reisemobilen wird es auf der AAE auch Quads, ATVs und Nutzfahrzeuge geben. Handwerksbetriebe aus der Kfz-Ausstattung und Reparatur, Sachverständige für Oldtimer oder die Polizei und Fahrschulen werden ebenfalls vor Ort sein. Die traditionelle Bockerlbahn pendelt an beiden Tagen kostenlos zwischen Schrannen- und Festplatz. Am Samstag gibt es eine Zwischenhaltestelle am Café Krönauer an der Langen Zeile. Am Sonntag wird die Route wegen des Stadtlaufs etwas geändert.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr auf dem Volksfestplatz in Erding. Der Eintritt ist, die Parkplätze sind wie gewohnt kostenlos. Internet: www.auto-erding.de.