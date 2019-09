1500 Euro Geldstrafe am Freitag, den 13.

Am Freitag, den 13. als Straftäter verurteilt. Wer würde da nicht abergläubisch werden....

Erding – Ein 65 Jahre alter Italiener aus Taufkirchen hat ab sofort allen Grund, Freitag, den 13. als Unglückstag zu betrachten. Denn an eben diesem wurde er am Amtsgericht wegen Unterschlagung zu 1500 Euro Geldstrafe verurteilt. Dabei hatte der Mann alles abgestritten.

Staatsanwalt Andreas Tietz hielt dem 65-Jährigen vor, am Vormittag des 26. März dieses Jahres auf einem Parkplatz an der Franzensbader Straße in Erding einen Geldbeutel mit 80 Euro, Ausweisen, Karten und Goldschmuck gefunden und eingesteckt zu haben. Sein Pech: Eine Anwohnerin hatte den Mann von ihrer Wohnung im vierten Stock aus beobachtet, der mit seinem Fahrzeug immer wieder in der Siedlung war, um Eier auszuliefern.

Als sie via Facebook und von Nachbarn erfuhr, wem die Börse gehört, teilte sie ihre Erkenntnisse der Eigentümerin mit. Die Polizei ermittelte den Taufkirchener.

Angeklagter will zur Tatzeit gar nicht vor Ort gewesen sein

In der Verhandlung unter dem Vorsitz von Richterin Michaela Wawerla versicherte der Angeklagte, er sei zum Zeitpunkt, zu dem er gesehen worden sein soll, gar nicht vor Ort gewesen, sondern erst Stunden später. Die Zeugin wiederum erklärte: „Ich lege die Hand dafür ins Feuer, dass er es war.“

Anwalt Franz Bachmair zweifelte die Aussage an. Denn bei der Personenbeschreibung hatte sie zunächst Angaben gemacht, die nicht auf den Angeklagten schließen ließen. Dennoch beharrte sie bei Polizei und Gericht darauf, dass das der Täter sei.

Der Staatsanwalt plädierte für eine Geldstrafe von 1620 Euro. Der Verteidiger verlangte Freispruch, die Beweisaufnahme lasse zu viele Fragen offen. Richterin Wawerla verurteilte den Taufkirchener dennoch zu 1500 Euro Geldstrafe. Sie erinnerte auch an die 15 Vorstrafen des Italieners seit den 80er Jahren. Die Zeugin hingegen sei absolut glaubwürdig und stehe mit der Eigentümerin nicht in Verbindung. HANS MORITZ