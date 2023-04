Aus Corona-Frust wurde Volksverhetzung

Von: Markus Schwarzkugler

Volksverhetzung: Radikale Ungeimpfte liefen in der Corona-Pandemie teils mit dem heute verbotenen Judenstern herum. © Boris Roessler/dpa

Ein recht bizarrer Prozess hat sich am Amtsgericht Erding abgespielt - eine Spätfolge der Pandemie.

St. Wolfgang/Erding – Recht trist war die Hochphase der Corona-Pandemie für einen heute 73-Jährigen aus St. Wolfgang. „Ich musste meinen Geburtstag ganz allein in der Bude feiern“, weshalb er in einer aggressiven Stimmung gewesen sei. So aggressiv, dass er extra nach Kufstein fuhr, um sich dort ein T-Shirt für 32 Euro zu kaufen. Darauf zu sehen: ein Judenstern mit dem Schriftzug: „Nicht geimpft“.



Ein Foto von sich in diesem Shirt postete er dann im September 2021 auf Facebook. Nun fand sich der Rentner wegen Volksverhetzung vor dem Erdinger Amtsgericht wieder, redete sich dort um Kopf und Kragen – und kam letztlich glimpflich davon.



Einen Strafbefehl über 3000 Euro hatte der Rentner nicht akzeptiert, weshalb es nun zur Verhandlung kam. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 73-Jährige die systematische Vernichtung der Juden im Dritten Reich bewusst verharmlost und den öffentlichen Frieden gestört. Denn immerhin zählte der Mann 148 Follower auf seinem Facebook-Profil.



Als der St. Wolfganger, stets mit süffisantem Unterton und Blick ausgestattet, dem Vorwurf der Verharmlosung widersprach, fragte ihn Richter Andreas Wassermann bereits spürbar entnervt: „Hat Ihnen denn eine Vergasung gedroht?“ Das nicht, meinte der Rentner. Doch am Stammtisch sei er als Ungeimpfter durchaus schon „an die Wand gestellt“ worden. Auch der Holocaust habe mit der Ausgrenzung von Menschen begonnen. Der Angeklagte plauderte munter drauf los, sprach von einem scheinbar „schon vorgefertigten Urteil des Richters“.



„Wehret den Anfängen“, das habe er mit seinem Post ausdrücken wollen, meinte er, um dann aber abzustreiten, dass er die Öffentlichkeit habe beeinflussen wollen. Eher ungut kam beim Richter an, dass der Angeklagte für das Shirt extra nach Österreich gefahren war, nachdem ein anderes Unternehmen seinen Druckauftrag aus nachvollziehbaren Gründen abgelehnt hatte. Die Inspiration für seinen Post hatte sich der Mann, wie er sagte, ebenfalls auf Facebook geholt.



Er gab zu, dass sein Handeln Blödsinn gewesen sei. „Ich bin auf gar keinen Fall zur Volksverhetzung fähig“, sagte er. Vielmehr bringe er normalerweise die Leute zum Reden zusammen. Er lebe von 1500 Euro Rente, 1000 Euro davon bezahle er für die Miete. „Ohne meine Kinder könnte ich gar nicht mehr leben“, sagte der Witwer.



Als „absolut geschmacklos“ bezeichnete der Staatsanwalt die Aktion des Angeklagten, doch immerhin habe er keinen Eintrag im Bundeszentralregister und zeige sich „zumindest halbwegs einsichtig“.



Dem Vorschlag der Staatsanwaltschaft – eine Geldstrafe von insgesamt 3500 Euro – folgte Richter Wassermann nicht. Er sprach eine Verwarnung über 3000 Euro aus, die der St. Wolfganger nur bezahlen muss, wenn er sich in einer Bewährungszeit von einem Jahr noch mal was zuschulden kommen lässt. 600 Euro muss er allerdings in jedem Fall zahlen, und zwar an die UNO-Flüchtlingshilfe.



Wassermann zog in der Verhandlung zwar mehrfach die Augenbrauen hoch, trotzdem blieb er gnädig, denn er kaufte dem Angeklagten ab, dass es für ihn „eine sehr harte Zeit“ gewesen sei. Zudem habe er seinen Post gelöscht und sich mit der Vernichtung seines Shirts einverstanden gezeigt. Und er habe sich zuvor eben nichts zuschulden kommen lassen.



Der 73-Jährige akzeptierte das Urteil und meinte in seinem letzten Wort: „Das ist das erste Mal, dass ich mir mit Reden nicht habe helfen können.“ Damit hatte er zweifelsfrei recht. mas