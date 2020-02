Drei neue Richter am Amtsgericht: Die verborgenen Talente der Erdinger Justiz

Das Amtsgericht Erding hat drei neue Richter bekommen. Und die haben weit mehr drauf als nur Rechtssprechung.

Erding – Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein: Das Amtsgericht Erding, das, wie berichtet, in der Flut der Zivilklagen zu ertrinken droht, hat drei neue Richter bekommen. Aber nur einer wird längerfristig in Erding bleiben, die Stellen der anderen beiden sind vorläufig auf ein Jahr befristet. Amtsgerichtsdirektorin Ingrid Kaps hat ausgerechnet: Für einen normalen Justizbetrieb bräuchte sie zwölf zusätzliche Richter. Dabei ist deren Zahl von acht auf 19 gestiegen, seit Kaps vor sechs Jahren nach Erding gekommen ist.

Thomas Bauer: Von der Staatsanwaltschaft ans Amtsgericht

Mit seinem neuen Arbeitsort bestens vertraut ist Thomas Bauer. Der 31-Jährige ist in Erding geboren und im Landkreis aufgewachsen. Bis Ende vergangenen Jahres war er als Staatsanwalt regelmäßig in Erding.

Nach der Grundschule in Lengdorf und dem Gymnasium Dorfen studierte Bauer an der Ludwig-Maximilians-Universität München Jura. Sein Referendariat begann er am Oberlandesgericht München. Erste Station war das Amtsgericht Landshut, wo er unter anderem als Strafrichter tätig war. Im Oktober 2017 wechselte Bauer zur Staatsanwaltschaft Landshut, wo er für Verkehrsdelikte zuständig war, aber auch in der Abteilung Jugend- und Sexualstrafsachen eingesetzt wurde. Der 31-Jährige liest gerne und ist Schlagwerker in einem symphonischen Orchester.

Teresa Scheungraber: Nach dem Landgericht in die Rechtsabteilung von McDonald’s

27 Jahre alt ist Teresa Scheungraber, die im Süden Münchens aufgewachsen ist. Ihr Studium absolvierte sie in Würzburg, wo sie im Anschluss zum dortigen Landgericht wechselte. Danach machte Scheungraber einen ungewöhnlichen Schritt: Sie heuerte in der Rechtsabteilung von McDonald’s an. „Ich war dort unter anderem fürs Arbeits- und Markenrecht verantwortlich“, erzählt die Münchnerin.

Ihr Examen legte die Volljuristin dann wieder in Würzburg an. In ihrer Freizeit ist Scheungraber gerne in den Bergen – beim Wandern oder Skifahren. „Und wenn die Zeit bleibt, gehe ich ins Fitnessstudio.“

Dr. Stefan Trommler: Erst Dozent an der Uni, später zur Staatsanwaltschaft

Beruflich zweiteilen muss sich Dr. Stefan Trommler. Der 31-Jährige hat in Erding nur eine halbe Stelle, die andere besetzt er weiterhin bei der Justiz in Landshut. „Ich finde das sehr spannend“, sagt der Jurist, der über das Zivilprozessrecht promoviert hat – eine gute Voraussetzung für seine Tätigkeit in Erding. Zum Jurastudium kam der Sachse nach Passau, wo er auch das Examen ablegte. Erste Stationen seiner Karriere waren eine Dozentur an der Uni München und die Staatsanwaltschaft am Landgericht München I. Auch Trommler lernte die Rechtswissenschaften noch auf einem anderen, ungewöhnlichen Gebiet kennen – am Residenztheater in München. „Dort ging es vor allem um Arbeits-, Vertrags- und Urheberrecht“, erzählt er.

Diese Entscheidung verwundert nicht, betrachtet man die Hobbys Trommlers: Er betreibt Standard- und Lateintanz, geht gerne ins Theater und beschäftigt sich mit Literatur. „Wenn ganz viel Zeit bleibt, bin ich auch selber literarisch tätig.“ Ob ihm am chronisch überlasteten Amtsgericht Erding dafür viel Zeit bleibt?

ham