Exhibitionist am FKK-Strand

Von: Hans Moritz

Die Sexualstraftat spielte sich am Kronthaler Weiher ab. © Hans Moritz

Bewusst geplant war das wohl eher nicht: Ausgerechnet am Weltfrauentag hat das Amtsgericht Erding unter dem Vorsitz von Richter Björn Schindler am gestrigen Mittwoch gegen einen Exhibitionisten verhandelt.

Erding - Am Ende zog der 50 Jahre alte Italiener aus dem nördlichen Landkreis seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Er muss nun 90 Tagessätze zu je 15 Euro Strafe zahlen – 1350 Euro.



Staatsanwältin Antonia Gordon-Heitmann warf dem Busfahrer vor, er habe am 14. Juni vergangenen Jahres gegen 17.20 Uhr am Westufer des Kronthaler Weihers onaniert – vor den Augen einer Lehrerin. Die zeigte den Mann an. Der Verfall spielte sich in dem Bereich ab, in dem FKK zwar nicht erlaubt ist, aber geduldet wird. Die Lehrerin war ebenfalls unbekleidet ins Wasser gegangen.



Der 50-Jährige tischte vor Gericht eine ganz andere Version auf: Er habe auf einer Decke eine Semmel gegessen und sich lediglich die Brösel vom Leib gewischt, ebenso Ameisen, die er mit seiner Brotzeit angelockt habe. Er habe nicht gewusst, was die Frau von ihm gewollt habe.



Die Lehrerin nämlich hatte sich nämlich nach dem Bad ein Kleid übergeworfen und war zu dem Mann gelaufen, um ihn zu fotografieren. Nur anhand der Handyfotos konnte der Busfahrer schließlich auch überführt werden. Eine Beamtin der Kripo Erding sagte als Zeugin aus, dass das Landeskriminalamt die Fotos durch eine Gesichtserkennung geschickt habe. Weil der Italiener schon einmal erkennungsdienstlich behandelt worden war, kam die Polizei ihm so auf die Schliche.



Der Mann hatte übrigens nicht dagegen protestiert, fotografiert zu werden. Stattdessen, so die Zeugin, „hat er seine Sachen gepackt und ist wortlos gegangen“.



In der Verhandlung versuchte das Opfer, die Argumentation des Mannes in sich zusammenfallen zu lassen: „Er stand die ganze Zeit da und hat mich angestarrt, während er onaniert hat.“ Brösel und Ameisen wegwischen sehe anders aus. „Ich habe mich beleidigt und missbraucht gefühlt“, erklärte die Frau. Deswegen habe sie auch Anzeige erstattet.



Im September waren beide erneut aufeinandergetroffen. Die Frau sagte aus, sie habe den Mann beobachtet, wie er sich einer jungen Frau genähert habe. Diese habe sie dann aufgefordert, mit ihr vorsorglich an eine andere Stelle des Ufers zu gehen.



Nach der Beweisaufnahme fand auf Wunsch von Verteidiger Johann Kohlschmidt ein Rechtsgespräch mit Richter und Staatsanwältin hinter verschlossenen Türen statt. Danach zog der Beschuldigte seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurück. Somit bleibt es bei den 1350 Euro Geldstrafe wegen Exhibitionismus. Er hatte wohl erkannt, dass ihm das Gericht seine Version nicht abnehmen würde. ham