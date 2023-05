Meinungsfreiheit kontra üble Nachrede

Für eine miserable Internet-Bewertung muss eine Rentnerin 840 Euro Strafe zahlen

Von Hans Moritz schließen

Dem kultivierten Umgang miteinander haben Internet und Soziale Netzwerke nicht unbedingt Vorschub geleistet. Im Gegenteil: Nirgendwo werden so viele verbale Boshaftigkeiten ausgetauscht wie im Netz. Wie schnell daraus eine Straftat werden kann, zeigt ein Fall am Amtsgericht Erding.

Erding/Finsing - Am Ende musste eine 68 Jahre alte Rentnerin 840 Euro Strafe bezahlen – wegen übler Nachrede.



Das Delikt klingt auf Anhieb nicht einmal sonderlich verwerflich und wäre unter anderen Umständen auch nicht strafbar gewesen: Die Nürnbergerin, die ohne Verteidiger erschienen war, hatte im November vergangenen Jahres bei Google eine Bewertung über eine Rechtsanwaltskanzlei abgegeben – nur ein Stern und den Eintrag „No Comment“ („Kein Kommentar“).



Das genügte der betroffenen Anwältin, um die Justiz gegen die alleinstehende Rentnerin mit geringem Einkommen in Stellung zu bringen. Und die schickte einen Strafbefehl über 1500 Euro in die Frankenmetropole. Die Frau legte Einspruch ein.



Richter Andreas Wassermann machte ihr freilich keine großen Hoffnungen. Das Problem: Die Google-Bewertung bezog sich nicht auf die Kanzlei und deren Leistungen. Vielmehr wollte die Rentnerin der Anwältin wohl aus privaten Gründen virtuell eins auf die Mütze geben.



Die Hintergründe wurden in der Verhandlung nicht so recht klar. Offensichtlich hatte die Frau ein Haus in der Gemeinde Finsing besucht, das früher einer Freundin gehört hat, die verstorben ist und mit der Anwältin verwandt war. Unklar blieb, ob sich die 68-Jährige zu Unrecht Zutritt verschafft hatte. Nebulös war auch von Hausfriedensbruch die Rede.



Wie auch immer: Für Wassermann und Staatsanwalt Jonas Maierthaler stand fest: Die Bewertung der Kanzlei war der falsche Weg. Das sah dann auch die Angeklagte ein, nachdem ihr erklärt worden war, dass hier auch Verleumdung infrage kommen könnte, bat aber um eine Reduzierung der Geldstrafe. Dazu war Wassermann bereit. Statt der 1500 Euro im Strafbefehl verhängte er 840 Euro. Die darf die Rentnerin in Raten abstottern. ham