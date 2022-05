Geldstrafe für Kolonnenspringer

Ein riskantes Überholmanöver hat für einen 25-Jährigen ein teures Nachspiel vor dem Amtsgericht Erding. © dpa

Ein riskantes Überholmanöver hat für einen 25-Jährigen ein teures Nachspiel. Seinen Führerschein ist der junge Mann auch erstmal los.

Notzingermoos/Erding – Ein riskantes Überholmanöver auf der Kreisstraße ED 7 im Bereich Notzingermoos hatte für einen 25-jährigen Erdinger ein teures Nachspiel vor dem Amtsgericht Erding. Zwar ist kein Unfall passiert, eine angezeigte Straßenverkehrsgefährdung aber war es trotzdem. Der Führerschein des jungen Mannes ist noch bis August weg, hinzu kommen 1800 Euro Geldstrafe.

Am 13. September gegen 16.50 Uhr war der damals 24-Jährige auf dem Weg zur Arbeit. Nach seiner Erinnerung fuhr eine Kolonne von vier oder fünf Fahrzeugen vor ihm. In einer unübersichtlichen Rechtskurve im Bereich Notzingermoos setzte er dann den Blinker und überholte mit seinem Golf gleich mehrere Fahrzeuge. Als er ausscherte, habe er keinen Gegenverkehr gesehen.

Das erlaubte Tempo seien 100 Stundenkilometer, er selbst habe auf „110, 120 km/h beschleunigt. Ich wollte schauen, wie viele ich überholen kann. Aber nicht die ganze Kolonne“, sagte der Angeklagte vor Gericht. Als er ein entgegenkommendes Fahrzeug sah, scherte er dicht hinter einem Kastenwagen wieder ein. Der Abstand zum nachfolgenden Auto, ein Skoda, den er schon überholt hatte, habe etwa zwei bis drei Wagenlängen betragen.

Das sah der Skoda-Fahrer aus Hallbergmoos gänzlich anders. „Wenn ich nicht auf den Grünstreifen ausgewichen wäre, hätte es einen Frontalzusammenstoß gegeben“, sagte der 38-Jährige. „Wie groß ist denn der Abstand zwischen den beiden Fahrzeugen gewesen?“, hakte Richter Björn Schindler nach. „Man hätte die Tür nicht mehr aufmachen können“, so der Zeuge.

Als die Gegenfahrbahn wieder frei war, überholte der Erdinger noch die beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge und setzte seinen Arbeitsweg bis nach Hallbergmoos fort. Der Skoda-Fahrer fuhr ihm nach und stellte ihn auf dem Parkplatz zur Rede.

„Mit einer Entschuldigung wäre es in Ordnung gewesen. Dann hätte ich auch keine Polizei gerufen“, sagte der 38-Jährige. Statt dessen aber soll der Angeklagte gesagt haben: „Was willst du denn, du lebst ja noch.“

Daraufhin rief der Zeuge die Polizei, die er das erste Mal schon unmittelbar nach dem Überholmanöver kontaktiert hatte. Beim ersten Anruf hätten die Beamten aber gesagt, er solle das Ganze auf sich beruhen lassen, es sei ja nichts passiert. Nach der Uneinsichtigkeit des Angeklagten am Parkplatz aber sei das Maß für den Zeugen voll gewesen.

So bekam der Erdinger einen Strafbefehl, der neben dem Führerscheinentzug eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu je 50 Euro beinhaltete – also 3000 Euro. Dagegen legte er Einspruch ein, es kam zur Verhandlung. Vor Gericht stand nun Aussage gegen Aussage. Die Polizei hatte sogar einen Presseaufruf gestartet, um die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeuges ausfindig zu machen. Daraufhin hatte sich eine 41-Jährige gemeldet, der etwas Ähnliches eine Stunde früher passiert war. An der Tatzeit gab es jedoch keinen Zweifel.

Der Angeklagte kämpfte um seinen Führerschein, den er am 1. Februar abgegeben musste. Seine Mutter fahre ihn zur Arbeit, die Aufträge als Selbstständiger brechen weg, sagte er.

Staatsanwältin Barbara Streicher forderte 60 Tagessätze zu je 30 Euro und eine Sperrfrist der Fahrerlaubnis von weiteren drei Monaten. Dem schloss sich Richter Schindler in seinem Urteil an.

